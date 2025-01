Gyömbér: az egyik legjobb görcsoldó, gyulladáscsökkentő, akár naponta fogyaszthatod

A gyömbér (Zingiber officinale) Indiából és a Dél-Kelet Ázsia trópusairól származik, ma már vadon nemigen fordul elő, viszont elterjedt kultúrnövény, számos országban (például Brazília, Ausztrália, India, Kína) termesztik. A nagy földrajzi felfedezések idején, a XV-XVI. században került Európába, népszerűsége pedig azóta is töretlen, amelyet nem csak különleges ízének, de gyógyhatásának is köszönhet. A John Hopkins Medicine cikke összegyűjtötte, milyen pozitív hatása lehet a rendszeres fogyasztásának.

Jellegzetes íze miatt a gyömbér kedvelt fűszernövény. Fotó: Getty Images

Ezért egészséges a gyömbér

A gyömbérben található hatóanyagoknak köszönhetően ez a gyógynövény nagyszerű hányingerellenes, görcsoldó, gyulladáscsökkentő, köhögéscsillapító, valamint mikrobaellenes hatásokkal is bír. Jelentősebb mennyiségben tartalmaz A-, C-, E- és B-vitaminokat, magnéziumot, foszfort, káliumot, vasat és cinket. Rendszeres fogyasztása elősegíti az egészséges emésztést is. Többek között az alábbi módon fejti ki a jótékony hatását:

Egészséges emésztés és a hányinger csökkentése: A gyömbér fokozza az étvágyat és segíti az emésztést, csillapítja a gyomor- és bélpanaszokat. A gyomor ürítésének ösztönzésével pedig enyhítheti az émelygés okozta kellemetlenségeket.

A gyömbér fokozza az étvágyat és segíti az emésztést, csillapítja a gyomor- és bélpanaszokat. A gyomor ürítésének ösztönzésével pedig enyhítheti az émelygés okozta kellemetlenségeket. Terhesség okozta rosszullétek csökkentése: A nők nemzedékek óta dicsérik a gyömbér erejét, amely enyhíti a „reggeli rosszullétet” és a terhességgel kapcsolatos egyéb émelygéseket. Még az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati ​​Akadémia is megemlíti a gyömbért, mint az émelygés és hányás elfogadható nem gyógyszerészeti gyógymódját.

A nők nemzedékek óta dicsérik a gyömbér erejét, amely enyhíti a „reggeli rosszullétet” és a terhességgel kapcsolatos egyéb émelygéseket. Még az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati ​​Akadémia is megemlíti a gyömbért, mint az émelygés és hányás elfogadható nem gyógyszerészeti gyógymódját. Puffadás és gázképződés enyhítése: A gyömbér fogyasztása csökkentheti az erjedést, a székrekedést és a puffadás és a bélgázok egyéb okait.

A gyömbér fogyasztása csökkentheti az erjedést, a székrekedést és a puffadás és a bélgázok egyéb okait. Gyulladáscsökkentő hatás: A gyömbér több mint 400 természetes vegyületet tartalmaz, amelyek közül néhány gyulladáscsökkentő. További tanulmányok segítenek meghatározni, hogy a gyömbér fogyasztása hatással van-e olyan állapotokra, mint a rheumatoid arthritis vagy a légúti gyulladás.

Hogyan fogyasszuk?

Legtöbben fűszernövényként ismerik és használják, levesek, húsok, mártások, sütemények ízesítésére , de önállóan is fogyasztják, például főzve, illetve cukorral kandírozva édességként. Hipermarketekben illetve nagyobb zöldség-gyümölcs szakboltokban nemcsak szárított, hanem friss gyömbért is lehet vásárolni. Ez hűtőben hetekig eláll. Felhasználáskor vékony szeletekre kell vágni, esetleg lereszelni, de úgy, hogy ne vesszen kárba az ilyenkor kicsorduló leve sem.