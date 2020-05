Gyógyteák, melyek mindig legyenek otthon

Kamilla, csipkebogyó, menta - ezek a gyógyteák sok háztartásban ott sorakoznak a szekrényben, és megfázás, gyomorfájás vagy torokgyulladás esetén automatikusan vesszük le őket a polcról. De milyen gyógynövényeket érdemes még otthon tartanunk a gyakoribb egészségügyi panaszokra vagy megelőzésre?

Mindennapi kellemetlenségekre

Gyulladásokra kortyoljunk kamillát, torokfájás esetén gargalizáljunk vele. A szem gyulladása esetén borogatásként használhatjuk. A cickafark számos női probléma - egyebek mellett menstruációs fájdalmak, petefészekgyulladás - megoldásában segít. "Párja" a kisvirágú füzike, amely a férfiak prosztatavédő italaként ismert. A nyírfalevél pedig a veseműködést támogatja, valamint vesekő oldására is alkalmas.

Puffadt, felfúvódott hasra a menta és az erdei málnalevél is megkönnyebbülést ad. A fehér akácvirág pedig a gyomorsavat csökkenti, de a refluxszal küzdők is jól járnak, ha szerepel ez a gyógytea az összeállításukban. Hasmenés, gyomor- és bélhurut esetén apróbojtorjánból készíthetünk teát. Gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően ez a gyógynövény szintén jól használható torokgyulladás esetén is.

A gyógyteák többféle panaszt is enyhíthetnek

A fürtös menta azon túl, hogy kellemes ízű frissítő ital készíthető belőle, erősíti immunrendszerünket, jó hatással van az emésztésre, de meghűlésre, torokfertőtlenítésre is használhatjuk. A mentafélék csillapítják a fejfájást, valamint használhatóak utazási betegség esetén is. Ha gyakran vagyunk feszültek, nyugtalanok, akkor napi 2-3 pohár citromfűtea segíti az idegek megnyugtatását.

Gyógynövények megelőzésre

Az akkut problémák megoldása mellett a gyógynövényeknek megelőző, egészségmegóvó hatásuk is van. Igen népszerűek a diólevélből, a galagonyából, a mezei katángból és az aranyvesszőfűből készült gyógyteák, melyeket megelőzésre heti két alkalommal rendszeresen fogyaszthatunk. A galagonya a szív teája, mert rugalmasan tartja az izmait, és hasonló hatással van az érfalakra is. Alacsony vérnyomás esetén azonban napi fogyasztása nem ajánlott, mert vérnyomáscsökkentő hatása is van. A máj munkáját a mezei katáng segíti, az aranyvesszőfű pedig a máj mellett a hólyag és a vese működését is támogatja. A diólevél vértisztító, serkenti a máj tevékenységét és a vérkeringést. Antibiotikus hatása régóta ismert a népgyógyászatban.

Hogyan tároljuk a gyógynövényeket?

Felmerülhet a kérdés, hogyan tároljunk helyesen ennyiféle gyógyteát. Fontos a száraz környezet, mert a nedvességet magukba szívhatják a szárított gyógynövények, és akár be is penészedhetnek. A kártevők - például molylepke - ellen a hűvös hely lehet megoldás, illetve a jól záródó üveg vagy fémdoboz. Ha utóbbit választjuk, ne közvetlenül a dobozba tegyük a szárított gyógynövényt, hanem egy papírzacskóba. A kereskedelmi forgalomban kapható gyógyteákon rendszerint szerepel egy lejárati dátum. Agyógynövényekez után sem okoznak problémát, de az idő múlásával veszítenek hatóerejükből. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a szedéstől számítva 2 évig használhatjuk ezeket, míg a gyökereket, kérgeket akár 3-4 évig is.