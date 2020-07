Gyógynövények emésztési zavarokra

Az egyik legnépszerűbb gyomorgyógyító növény a. Számtalan probléma esetén alkalmazhatjuk, például hasfájás, hányinger, gyomorégés, puffadás vagy gázképződés ellen is bevethető. A várandós kismamák reggeli hányingerét is enyhíti. Elkészítéséhez egy teáskanálnyi frissen reszelt gyömbért forrázzunk le két deci vízzel, fedjük le, majd öt perc után szűrjük le. Mézzel édesíthetjük.Szintnén népszerű gyógynövény a, melyet főleg akkor érdemes bevetni, ha egy-egy nagyobb lakoma során túlterheltük a gyomrunkat. A hányingert, a rosszullétet és a puffadást is említi a borsmenta, ha azonban gyomorégéssel vagy refluxbetegséggel küzdünk, legyünk óvatosak. A borsmenta ugyanis irritáló lehet, és éppen az ellenkező hatást válthatja ki, mint amelyiket szeretnénk.

Ha a puffadással, fokozott gázképződéssel, hányingerrel vagy rosszulléttel küzdünk, ais kipróbálhatjuk. Ez ráadásul nyugtató hatású is egyben, emellett jóval kíméletesebb a gyomor nyálkahártyájához, mint a borsmenta, így azok is kipróbálhatják, akik a borsmentára rosszul reagálnak.Gyomornyugtató hatásairól híres a, ezért ha hasfájással, hányingerrel, hasmenéssel együtt jelentkező betegségünk van, a kamillatea gyors enyhülést hoznak. Akkor is érdemes kamillateát inni, ha szeretnénk javítani a tápanyagok felszívódását. A kamilla nyugtató hatású, és a pihentető alvásban is segíthet.készült gyógyteát elsősorban azoknak ajánljuk, akik gyakran fogyasztanak zsíros ételeket. A máriatövist ugyanis a máj gyógynövényének tartják, serkenti annak működését, fokozza bizonyos emésztőenzimek kiválasztását is. Akkor is támogathatjuk a máj munkáját a máriatövissel, ha egy-egy alkalommal túl sok alkoholt fogyasztottunk.