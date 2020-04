A bodza, mint gyógynövény

A megnevezést nem ok nélkül érdemelte ki: korábban a bodza főzetével olyan problémákat kezeltek, mint például a székrekedés, a szemgyulladás, a gümőkór, de használták még vértisztítónak, fájdalomcsillapítónak, hánytatónak vagy éppen vizelethajtónak is.

Mielőtt azonban részleteznénk, hogy manapság miként hasznosíthatjuk ezt a közkedvelt növényt, mindenképpen érdemes a különböző bodzafajtákról is szót ejteni.

Magyarországon a bodzának három őshonos fajtája létezik: a fekete bodza (Sambucus nigra), a fürtös bodza (Sambucus racemosa) és a földi bodza (Sambucus ebulus). Gyógynövényként és csemegeként a fekete bodza szolgál, míg rokonai enyhén mérgező hatásúak, ezért jó, ha kerüljük a fogyasztásukat.

A fekete bodza a bodzafélék családjába tartozó cserje, amely olykor akár 2-3 méteres fává is fejlődhet. A növény fiatal, egyéves ágai még zöldek, míg a többévesek már szürke kérgűek. Levelei sötétzöldek és az ágakon egymással szemben helyezkednek el, szélük fogazott.

A bodza virágai aprók, fehérek-sárgásfehérek, jellegzetes illatúak, és úgynevezett álernyőben csüngve alkotják a közismert, tekintélyes méretű virágzatot. A növény május-június környékén virágzik, termése fekete, csonthéjas bogyó.

A növény gyógyhatású része a virága, a levele, valamint az érett termése. A fekete bodza virágában flavonoidok, szaponinok, klorogénsav, ciánglikozid, illóolajok és nyálkaanyag található, míg a levelében cseranyag és szambunigrin glikozid, a termésben pedig szerves savak, antocianinok, vitaminok és cukrok vannak. A növény gazdag A-, B- és C-vitaminban is - utóbbiból dupla annyit tartalmaz, mint a citrusfélék. Ezen kívül tartalmaz még folsavat, pantoténsavat, ásványi anyagokat, valamint makro- és mikroelemeket, úgy mint vasat, káliumot, kalciumot, magnéziumot és foszfort.

A bodza szárított virágaiból főzött teát meghűléses betegségek gyógyítására használhatjuk, ugyanis kiváló lázcsillapító, izzasztó és köptető.

Bogyóiból közkedvelt szörpöket vagy akár lekvárt is készíteni szoktak, de a népi gyógyászatban a termését gyakran használják székrekedés ellen, álmatlanságra, valamint migrén és fájdalmas ideggyulladások ellen.

Leveleiből is gyakran készítenek teát, amelyet reumás bántalmak ellen, továbbá vizelethajtónak, izzasztónak használnak, de koszorúér-betegségben szenvedők időnkénti légszomjának csillapítására is ajánlják.

Jó tudni!

A nyers bodzabogyó mérgező anyagokat is tartalmaz, amelyek csak hő hatására távoznak a növényből. A virág felhasználásánál továbbá a kocsányát is el kell távolítani, ugyanis az is mérgező.