Javíthatják a memóriát ezek a vírusok

A bélrendszerünkben élő baktériumok, vírusok és gombák - melyeket összességében mikrobiomnak is hívunk - rendkívül összetett szerepet játszanak az egészségünk megőrzésében. A mikrobiomnak nemcsak a bélrendszer normális működésében van meghatározó szerepe, de többek között az immun- és endokrinrendszerre is hat. Egy spanyol kutatócsoport friss tanulmányában olyan, a bélben megtalálható bakteriofágokat azonosított, amelyek bizonyos állatoknál és az embereknél is hatással lehetnek a memóriára és bizonyos végrehajtó funkciókra.

Emberi és állatkísérletek is igazolták

Korábbi kutatások már igazolták, hogy bizonyos típusú baktériumok jelenléte a bélben elősegítheti vagy gátolhatja a mentális működést. Ebben az új kísérletben a tudósok azt vizsgálták, vajon ugyanez igaz-e a bakteriofágokra is, vagyis azokra a vírusokra, amelyek képesek megfertőzni baktériumokat. Elsősorban a Microviridae és a Caudovirales bakteriofág fajokra összpontosítva első körben 114, majd újabb 942 önkéntes ürülékmintáját tesztelték, mindkét alkalommal mérve a bakteriofágok szintjét. Emellett minden önkéntesnek több memória- és kognitív tesztet is el kellett végeznie.

A memórián is javíthatnak bizonyos vírusok. Fotó: Getty Images

Az eredmények szerint jobban teljesítettek a teszteken azok az önkéntesek, akiknél a Caudovirales bakteriofág szintje magasabb volt. Ezzel szemben a magas Microviridae-szinttel rendelkezők rosszabb eredményeket értek el a teszteken. Mindkét bakteriofág leginkább a tejtermékek fogyasztása során jut a szervezetbe a tesztek eredménye szerint.

Következő lépésként a kutatók a résztvevők ürülékmintájának egy részét gyümölcslegyek és egerek bélrendszerébe ültették át. Ezután tesztelték az állatok kognitív és memória képességeit is és összehasonlították azt egy kontrollcsoportéval. Az emberi kísérleti alanyokhoz hasonlóan a kutatók ezúttal is úgy látták, hogy a magas Caudovirales-szinttel rendelkező állatok jobban teljesítettek, míg a magasabb Microviridae inkább rontotta az eredményeket.

A kutatók hangsúlyozták, hogy ezen tesztek alapján még nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a két bakteriofág faj hatással lehet a kognitív képességekre. Számos más tényező lehet még ugyanis, amely hatással lehet a mentális egészségre, így javíthat vagy ronthat a tesztek eredményén. További vizsgálatokat sürgetnek ugyanakkor, hogy kideríthessék, milyen szerepük lehet a bélrendszerben élő vírusoknak például a memóriánkra.