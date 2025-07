4 tipp, hogy kevesebb só kerüljön a tányérodra – Szívedet és bőrödet is óvják

Valljuk be, vannak ételek, amelyeknek só nélkül egyszerűen nem olyan az ízük vagy nincs is nekik. Nem hiába mondják: a só kihozza az ízeket. Ráadásul fontos is, hiszen nagy szerepe van a szervezet folyadékháztartásának szabályozásában, illetve az idegek és izmok működésben egyaránt. A mérleg másik felén azonban az egészségünk áll, és ha túlzásba visszük a sófogyasztást, veszélybe sodorhatjuk magunkat. Érdemes tehát a középútra törekedni, és csínján bánni vele.

Kóstolás nélkül soha ne sózz! Lehet, hogy már így is éppen elég sós az étel. Fotó: Getty Images

Ezt teszi a szervezeteddel a só

Így csökkentsd a sót