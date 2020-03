Tavaszi nagytakarítás: mire kell figyelni?

Ne csak a látható helyeken lévő portól szabaduljunk meg! Olyan helyekről is távolítsuk el, amelyekről gyakran elfeledkezünk, például az ágyneműtartót, a csillárokat vagy a fűtőtesteket is alaposan porszívózzuk ki. A légkondicionált lakásokban a filtereket, ventilátorokat is tisztítsuk ki. Így csökkenthetjük, hogy por, pollenek vagy egyéb allergén részecskék kerüljenek a levegőbe. Ha valaki régi típusú házban él vagy kandallója van, akkor a kéményt is érdemes évente egyszer átvizsgáltatni és kitisztítani egy szakemberrel!

Nézzük át a gyógyszeres szekrényünket, és válogassuk ki azokat a gyógyszereket, amelyeknek már lejárt a szavatossága vagy már nem használjuk őket. Ezek veszélyes hulladéknak minősülnek, vigyük be őket a közeli gyógyszertárba. A különböző vitaminokról, étrend-kiegészítőkről se feledkezzünk meg.

Takarítás: akár fogyhatunk is Noha legtöbben nincsenek elragadtatva a különféle házimunkáktól, a szakemberek szerint talán ad némi motivációt, ha mindezen tevékenységeket egyfajta testmozgásként fogjuk fel. A cikk folytatásáért kattintson!

A régebbi, nem használt kozmetikumokat is válogassuk át. Bizonyos termékeket (például a szempillaspirálokat) háromhavonta cserélni kellene, míg a púderek, szemhéjfestékek esetében a szavatossági idő akár két hét is lehet. Ha túl hosszú ideig használjuk ezeket, nemcsak a minőségük romlásával kell számolnunk, de ezek veszélyeztethetik az egészségünket is, és bőrkiütéseket vagy kötőhártya-gyulladást is okozhatnak. A fertőzésveszélyt csökkenthetjük a sminkszereink rendszeres fertőtlenítésével, illetve az ecsetek rendszeres tisztításával is. Cseréljük le a mosdókesztyűket, fürdőrózsákat is.

Nemcsak tisztábbá, egészségesebbé is tehetjük környezetünket (fotó: 123rf)

A lejárt szavatosságú vagy nem használt kemikáliáktól, vegyszerektől is szabaduljunk meg. Ezek közé tartoznak például a festékek, higítók, olajok, tisztítószerek, lakkok stb. Mivel ezek is veszélyes hulladéknak minősülnek, nem szabad csak úgy kidobni őket a szemétbe! Vigyük el ezeket hulladékudvarba vagy érdeklődjünk a helyi önkormányzatnál arról, hol adhatjuk le ezeket!

Gondoskodjunk a penész eltávolításáról és visszatértének megakadályozásáról, illetve arról, hogy az otthonunkat ne támadják meg kártevők, élősködők. A ruhák között lévő molyirtókat cseréljük ki, mossuk ki és alaposan szellőztessük át a nem használt ágyneműket és takarókat (ezekbe ugyanis előszeretettel költöznek be a poratkák), ellenőrizzük, hogy a kamrában, szekrényben tárolt száraz élelmiszerekbe nem telepedtek-e meg az élelmiszermolyok.

Ahol kisgyermek van, nézzük át a kül- és beltéri játékokat. A szakadt, törött játékokat javítsuk meg vagy dobjuk ki, vizsgáljuk meg, hogy a kerti játékok elég biztonságosak-e még, a plüssjátékokat mossuk ki (a bennük megtelepedő por ugyanis allergiás tüneteket okozhat). Azt is ellenőrizzük, hogy a gyermekeink játékai megfelelnek-e a gyerek súlyának!

Cseréljük ki az elemeket a füstjelző és szénmonoxid-jelző készülékekben, a hallókészülékekben, a vérnyomás- és vércukorszintmérőkben. A használt elemeket is vigyük el speciális gyűjtőpontokba!

Ne feledkezzünk meg a takarításhoz használt eszközök rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről és cseréjéről sem! A rongyokat, törlőkendőket mossuk ki magas hőfokon (az igen praktikus mikroszálas kendőkhöz ne használjunk öblítőt), a mosogatószivacsokat pedig minden használat előtt tegyük be néhány másodpercre a mikrohullámú sütőbe.