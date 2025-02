Erről árulkodhat a penész színe a lakásban – feketétől a zöldig

A penészgombák bárhol képesek megtelepedni, ahol ehhez megfelelő környezetet találnak. Kedvelik a nedvességet, így gyakori – bár hívatlan – vendégek például a fürdőszobákban, illetve olyan helyiségekben, ahol stabilan magas a páratartalom. Mint azt az IFLScience írja, a penész felbukkanása nemcsak esztétikai okokból kedvezőtlen, de egészségügyi szempontból is. A gombák által kibocsátott spórák belégzése ugyanis reakcióra késztetheti az immunrendszert, ami tünetként orrduguláshoz, tüsszögéshez, szemviszketéshez vezethet. Sőt, asztma és egyéb légzőszervi megbetegedések esetén súlyosabb panaszokat is kiválthat. E tekintetben az is nagy jelentőséggel bír, hogy pontosan mely penészgombafaj telepszik meg otthonunkban, aminek kapcsán fontos intő jel lehet a falon megjelenő penész színe.

A penész színe a foltokért felelős penészgombafajról árulkodhat. Fotó: Getty Images

Fekete penész

Több gombafaj is állhat a fekete elszíneződés hátterében, amelyek némelyike komoly aggodalomra ad okot. A legkevésbé például a Stachybotrys nemzetség tagjainál szeretne bárki is találkozni. Ezek a fajok előszeretettel választják a magas cellulóztartalmú felületeket, legyen szó akár farostlemezről, gipszkartonról vagy papírról. Hasonlóképpen veszélyes az Aureobasidium nemzetség, amelynek tagjai főként a fürdőszobákban tenyésznek szívesen. Ha nagyon elszaporodnak, könnyen kialakulhat miattuk hiperérzékenység és allergia a szervezetben. Ráadásul fehérítővel ugyan ki lehet pusztítani őket, a feketés elszíneződés azonban tartósan megmaradhat az érintett felületeken a gombák pusztulását követően is.

Kék penész

A legismertebb antibiotikum a penicillin, a Penicillium notatum penészgomba termék. Amikor tehát bakteriális fertőzések ellen küzdelemről van szó, ez a penészgombanemzetség kifejezetten hasznos. Sokkal kevésbé örülünk neki viszont, ha a konyhapulton tárolt gyümölcsöket támadja meg például. A nemzetség egyes fajai, mint a kéksajtok előállítása során is hasznosított Penicillium roqueforti, teljesen veszélytelenek. Szintén kék penészt alkotnak viszont az Aspergillus gombák, amelyek súlyos megbetegedés, úgynevezett aszpergillózist okozhatnak. De a Penicillium gombák között is vannak olyan fajok, amely veszélyes mikotoxinokat termelnek. Éppen ezért a kék penésztől is jobb mihamarabb megszabadulni, ha felfedezzük a jelenlétét.

Zöld penész

Zöld penész esetén három fő gyanúsított merül fel lehetőségként: a már említett Penicillium és Aspergillus, valamint az olíva árnyalatú Cladosporium penész. Egyszersmind ezek a leggyakoribb beltéri penészgombafajok. A Cladosporium kedveli a puha anyagú bútorokat, de fában és még a csapokban is előfordul. Spórái sokaknál kiválthatják a fentebb említett allergiás tüneteket.