Legtöbben rosszul használják a hűtő alsó fiókját – 3 dolgot feltétlenül tudni kell róla

Estére átmenetileg sokfelé kiderül az ég, majd nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre többfelé beborul az ég. Az éjszaka második felében egyre inkább nő a csapadékhajlam is. Főként hajnaltól már eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. Késő estére 15 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 20 fok között valószínű, de a kezdetben még kevésbé felhős északkeleti hidegre hajalmos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A nap második felében egy újabb hidegfront érkezik.