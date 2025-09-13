Legtöbben rosszul használják a hűtő alsó fiókját – 3 dolgot feltétlenül tudni kell róla

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Ahhoz, hogy a zöldségek, a gyümölcsök és a többi élelmiszer minél tovább egészséges és friss maradjon, mindent a megfelelő helyen kell tárolni. Ehhez azonban jó tudni azt is, hogy a hűtőszekrény fiókja mire való.

Legtöbben a fiókot gyümölcsök és zöldségek tárolására használják a hűtőben. Ez bizonyos esetekben helyes is, fontos azonban, hogy azok hogyan kerülnek bele, ott ugyanis magas a páratartalom, amit nem minden élelmiszer visel jól – írja az nlc.

Ami valóban a hűtő fiókjába való

  • Saláta, spenót;
  • friss fűszernövények;
  • sárgarépa, uborka, paprika;
  • tojás;
  • zárt dobozban hús.  
Fiatal nő pakol a hűtő fiókjában.
Nem mindegy, mit hova teszel a hűtőben. Fotó: Getty Images

Így használd helyesen a fiókot

  • Ne töltsd túl: maximum félig legyen tele, hogy a levegő szabadon áramolhasson, ez segít az optimális klíma fenntartásában.
  • Ha a páratartalom állítható, használd így: magas páratartalom a salátáknak, leveleknek és zöldségeknek; alacsonyabb páratartalom a gyümölcsöknek.
  • Rendszeresen tisztítsd: készíts langyos vizes ecetes oldatot és mosd át vele, hogy megszabadulj a szagoktól, penésztől.

Fontos szabály még a hűtőben tároláshoz, hogy 

  • a különböző élelmiszercsoportokat egymástól elkülönítve tedd a megfelelő helyre;
  • a nyers és mosatlan élelmiszerek, illetve a tisztítatlan zöldségfélék ne kerüljenek a készételek fölé vagy mellé;
  • a nyers húst és a tojásokat az összes többi élelmiszertől elkülönítve, becsomagolva vagy bedobozolva tárold;
  • csomagolatlan élelmiszert soha ne tegyél közvetlenül a hűtőszekrény polcaira;
  • a hűtő hőmérséklete 0 és 5 fok közé legyen beállítva, a fagyasztóé pedig (ha állítható) legalább mínusz 18 fokra;
  • ha teljesen megtelt a hűtőszekrény, akkor ne felejtsd feljebb kapcsolni a teljesítményét, hogy a hőmérséklet a hűtőtér minden pontján egyenletes legyen;
  • a hűtőszekrényt mindig tartsd tisztán, a lejárt élelmiszereket pedig dobd ki!
  • A hűtő felső polcán elsősorban maradékokat, készételeket helyezz el! A középső polc a sajtoké, felvágottaké, míg az alsó polcon, vagy a fiókban tárolhatod a nyers húsokat, halakat, tojásokat – természetesen mindig fedett dobozban vagy becsomagolva.

