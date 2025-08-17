Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Így kell tárolni egyes életeket felbontás előtt és után – Íme a lista

A maradékmentes háztartás fenntartásának egyik legfontosabb eleme a megfelelő tárolás, amellyel megelőzhető az élelmiszerek idő előtti megromlása. Ismerd meg, melyik termékeket hol kell tárolni felbontás előtt és után!

Az élelmiszer-pazarlás korunk egyik nagy problémája. Nagyon sok étel végzi a kukában a figyelmetlenség és a nem megfelelő tárolás miatt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül elnevezésű programjának éppen az a célja, hogy hasznos tanácsokkal segítse a lakosságot az élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentésében.

Élelmiszerek helyes tárolása

Egyes élelmiszerek tárolása teljesen egyértelmű. A tartós termékeket száraz és hűvös helyen, míg a friss tejtermékeket a hűtőben kell tárolni. Sok étel esetében viszont más-más szabály érvényes még zárt és már felbontott csomagolás esetén, valamint az sem mindig világos, hogy a megkezdett vagy már lejárt élelmiszerek meddig fogyaszthatóak biztonságosan. Ennek tisztázásában segít alábbi galériánk, amelyet a lenti képre kattintva nyithatsz meg!

paradicsomok, burgonyák, vöröshagymák és fokhagymák
almaecet kis üvegcsében, körülötte egész almák és almalevelek
vásárló válogat a csomagolt felvágottak között
sötét hajú nő beleszagol a friss fűszernövénycsokorba
háti kovászos uborka befőttesüvegekben
12 fotó

Kiemelt képünk forrása: Getty Images

kamra élelmiszer-tárolás élelmiszer tárolása hűtő élelmiszerek tárolása élelmiszer-pazarlás élelmiszer-hulladék Maradék nélkül
