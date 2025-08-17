Az élelmiszer-pazarlás korunk egyik nagy problémája. Nagyon sok étel végzi a kukában a figyelmetlenség és a nem megfelelő tárolás miatt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül elnevezésű programjának éppen az a célja, hogy hasznos tanácsokkal segítse a lakosságot az élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentésében.

Élelmiszerek helyes tárolása

Egyes élelmiszerek tárolása teljesen egyértelmű. A tartós termékeket száraz és hűvös helyen, míg a friss tejtermékeket a hűtőben kell tárolni. Sok étel esetében viszont más-más szabály érvényes még zárt és már felbontott csomagolás esetén, valamint az sem mindig világos, hogy a megkezdett vagy már lejárt élelmiszerek meddig fogyaszthatóak biztonságosan. Ennek tisztázásában segít alábbi galériánk, amelyet a lenti képre kattintva nyithatsz meg!

12 fotó

