Az irodai munkában általában mindig van egy közvetlen főnökünk, akiknek jelentenünk kell, hogy éppen hogyan állunk az aktuális feladatainkkal. Otthoni munka esetén ez általában kimarad, így ha nem akarunk folyamatosan csúszni mindennel, érdemes egy heti tervezőben előre beosztani, mit mikor csinálunk, és egyúttal konkrét határidőket is szabni, amihez tarthatjuk magunkat. Ez a rendszerezettség mellett sikerélményt is ad, minden egyes alkalommal, mikor egy teendőt kipipálunk a listánkon.

Az otthoni munkavégzés hatásai Sokan álmodoznak róla, hogy olyan munkájuk legyen, amelyet otthonról is el tudnak végezni. Csakhogy a nyilvánvaló előnyök mellett egy ilyen munkarend az egészségünkre is negatív befolyással lehet. Kattintson a részletekért!

Aki otthonról dolgozik, annak extrán fontos, hogy beépítse az életébe a rendszeres mozgást, mert már csupán azzal, hogy kimarad az életünkből az ingázás a munkahely és az otthonunk között, sok kalória felhasználatlan marad - és persze idővel összeadódva hízást okoz. Állítsunk be emlékeztetőket a telefonunkon, amikor felállunk a gép elől, és 10 percet járkálunk, sétálunk, lépcsőzünk. Telefonáláshoz mindig álljunk fel, és néha dolgozzunk állva egy keveset, ha tehetjük. És persze iktassunk be legalább heti két edzést a napirendünkbe.

Az otthoni munkavégzést is hatékonyabbá tudjuk tenni

A munkaidő home office-ban is munkaidő

Az is nagyon fontos, hogy legyen egy berögzült napi rutinunk - mikor kelünk, mikor eszünk, milyen típusú feladatokat végzünk délelőtt, milyeneket délután - ez ugyanis biztonságérzetet ad, növeli a hatékonyságot, és sokkal tervezhetőbbé teszi az életet. Ha valamiért mégis el kell térnünk ettől a rutintól, ne kezdjünk szorongani, hiszen másnap egyszerűen csak vissza kell rá állnunk. Ne együnk a gép előtt, az étkezésekhez, ha a házat nem is hagyjuk el, de legalább üljünk át az étkezőasztalhoz. Ilyenkor az agyunk is kikapcsol, amire szükségünk is van, és semmi nem vonja el a figyelmünket az evésről, ami megkönnyíti, hogy elkerüljük a túlevést. Ezzel azt is megelőzhetjük, hogy plusz kilókat szedjünk fel a home office miatt.

Tudatosítsuk magunkban, hogy attól még, hogy otthonról dolgozunk, a magunknak szabott munkaidő arra van, hogy valóban dolgozzunk, nem arra, hogy haladjunk a takarítással, a bevásárlással, és hasonlókkal. Ezekre különítsünk el előre egy-két órát a hét néhány napján, tervezzük meg, hogy aznap miket fogunk elintézni, így összességében biztosan nem megy semmi a munka rovására.

Forrás: healthline.com