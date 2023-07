Zivatarok csapnak le az ország kétharmadára

Heves zivatarokra és jégesőre is számathatunk napközben a Kiderül előrejelzése szerint. Napközben egy hidegfront is érkezik a térségbe, amely sokaknál válthat ki kellemetlenségeket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 12 megyére adott ki harmadfokú figyelmeztetést keddre, a többi megyében pedig másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Az érintett megyéket az alábbi térképen tekinthetjük meg.

12 megyére adtak ki harmadfokú figyelmeztetést. Fotó: Getty Images

Kedden az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett sokfelé várható zápor, zivatar, melyek közül többhöz károkozó széllökés, jégeső, felhőszakadás is társul. Mindezek nagy eséllyel az ország délkeleti felén rendszerbe is szerveződhetnek. A fokozatosan északnyugatira forduló szelet sokfelé kísérik élénk, többfelé erős lökések zivataroktól függetlenül is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 36 fok között várható. Nyugaton, északnyugaton mérhetik az alacsonyabb, míg délkeleten a magasabb értékeket. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hidegfront dominál napközben

A nap során a tegnap este érkezett hidegfront dominál majd, ami miatt több fokkal lehűl a hőmérséklet. A hirtelen hőmérsékletváltozás sokak szervezetét megterheli, a nagy szél pedig további kellemetlenségeket okozhat napközben. Az UV sugárzás szintje ugyanakkor változatlanul magas marad, így a fényvédelemre továbbra is nagy figyelmet kell fordítani.

Az előrejelzések alapján ezen a héten a parlagfű pollenkoncentrációja bár jellemzően alacsony, de már több helyen elérheti a tüneteket okozó közepes szintet.