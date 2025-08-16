Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Orvosmeteo: ma tetőzik a hőség – időben ismerd fel a hőkimerülés jeleit!

A mai nap még az egészséges, fiatal szervezetet is megviseli, fontos tehát, hogy tisztában legyünk a hőkimerülés veszélyeivel.

Az ország középső felében a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés van ma érvényben a rendkívüli hőség miatt. Némi csapadék csak este frissítheti fel a levegőt, az is legfőképpen inkább az északnyugati tájakon. Akkorra már az egész Dunántúlon megélénkül, néhol meg is erősödik az északi szél, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul, késő estére 18 és 30 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül előrejelzésében.

Fiatal nő ül egy padon a kánikulában, és láthatóan nincs jól.
Időben ismerd fel, ha baj van! Fotó: Getty Images

Hőkimerülés – így ismerd fel!

Ma rendkívül meleg, trópusi időjárás várható, mert a hidegfront érkezése előtt forró levegő áramlik a Kárpát-medencébe. A hőség miatt szédülés, hőkimerülés előfordulhat. Ez a szervezet reakciója a meleg időben történő víz- és sóveszteségre. A hőkimerülés az egészséges szervezet számára is komoly megterhelést jelent, de fokozott veszélynek a csecsemők, az idősek, a túlsúlyos emberek és a krónikus betegségben szenvedők vannak kitéve.

Ha

  • hűvös, nyirkos bőr, „libabőr”;
  • erős izzadás;
  • sápadtság;
  • szédülés;
  • erős fáradtság;
  • gyenge, szapora pulzus;
  • felálláskor alacsony vérnyomás;
  • izomgörcsök;
  • hányinger vagy
  • erős fejfájás

jelentkezik, 

  • menj azonnal hűvös, árnyékos helyre!
  • Igyál! A folyadék lehet hideg víz vagy izotóniás (sport) ital, amely az elektrolitok pótlásában is gyors segítséget nyújt.
  • Hűtsd le a tested hideg, nedves szivaccsal vagy ruhával! Ha tudsz, zuhanyozz le langyos, hideg vízzel! Nedves törölközőbe csavart jég nyakra téve is hatásos lehet.
  • Ha a tünetek egy órán belül nem enyhülnek, fordulj orvoshoz! Súlyosabb esetben hívd a 112-es segélyhívó számot!

Napos, gomolyfelhős idő várható. Zápor, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon alakulhat ki. Az északnyugatira forduló szél az északnyugati országrészben egyre nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödhet. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul. Késő estére 18 és 30 fok közé hűl le a levegő. Ma tetőzik a hőség, ez pedig még az egészséges, fiatal szervezetet is megviseli.

