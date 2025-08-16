Orvosmeteo: ma tetőzik a hőség – időben ismerd fel a hőkimerülés jeleit!

Az ország középső felében a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés van ma érvényben a rendkívüli hőség miatt. Némi csapadék csak este frissítheti fel a levegőt, az is legfőképpen inkább az északnyugati tájakon. Akkorra már az egész Dunántúlon megélénkül, néhol meg is erősödik az északi szél, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul, késő estére 18 és 30 fok közé hűl le a levegő – áll a Kiderül előrejelzésében.

Időben ismerd fel, ha baj van! Fotó: Getty Images

Hőkimerülés – így ismerd fel!

Ma rendkívül meleg, trópusi időjárás várható, mert a hidegfront érkezése előtt forró levegő áramlik a Kárpát-medencébe. A hőség miatt szédülés, hőkimerülés előfordulhat. Ez a szervezet reakciója a meleg időben történő víz- és sóveszteségre. A hőkimerülés az egészséges szervezet számára is komoly megterhelést jelent, de fokozott veszélynek a csecsemők, az idősek, a túlsúlyos emberek és a krónikus betegségben szenvedők vannak kitéve.

Ha

hűvös, nyirkos bőr, „libabőr”;

erős izzadás;

sápadtság;

szédülés;

erős fáradtság;

gyenge, szapora pulzus;

felálláskor alacsony vérnyomás;

izomgörcsök;

hányinger vagy

erős fejfájás

jelentkezik,

menj azonnal hűvös, árnyékos helyre!

Igyál! A folyadék lehet hideg víz vagy izotóniás (sport) ital, amely az elektrolitok pótlásában is gyors segítséget nyújt.

Hűtsd le a tested hideg, nedves szivaccsal vagy ruhával! Ha tudsz, zuhanyozz le langyos, hideg vízzel! Nedves törölközőbe csavart jég nyakra téve is hatásos lehet.