Orvosmeteo: hiába a hidegfront, marad a hőség – a hét közepére felerősödik a kánikula

Többnyire napos időre van ma kilátás kevés felhővel. Ahogy a hidegfront elhagyja térségünket, eleinte az északkeleti és a déli, délnyugati határvidéken, majd délután az Alpokalján fordulhat elő itt-ott zápor, esetleg zivatar. Ezt leszámítva nem várható csapadék – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. A sokfelé élénk északnyugati, nyugati szelet olykor erős lökések kísérhetik. A front hatására valamelyest csökken a hőmérséklet, de így is 28 és 33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

A hidegfront ellenére is marad a strandidő az ország nagy részén. Fotó: Getty Images

Panaszokat okozhat a fronthatás

Ami az orvosmeteorológiai helyzetet illeti, a hidegfront még kedden is éreztetheti hatását az arra érzékenyek körében. Sokaknál jelentkezhet így fejfájás, migrén, illetve az általános reakcióidő is lassulhat, ami főként a közlekedésben okozhat balesetveszélyt. Noha a kánikula átmenetileg alábbhagy, nem szabad megfeledkezni a megfelelő fényvédelemről. Különösen a Dél-Dunántúlon kell nagyon erős UV-B-sugárzással számolni. A napon ilyenkor 15-20 perc alatt is kialakulhat már enyhe napégés, bőrpír.

Szerdától ismét gyors melegedés indul. Napos idő várható gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Legfeljebb Sopron környékén mutatkozik esély egy-egy zápor, zivatar kipattanására. A változó irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hajnali 12-20 fokos minimumok után 30-35 fok körül alakul.