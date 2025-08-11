Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Orvosmeteo: hidegfront hoz enyhülést, de két megyében marad a hőség

Hidegfront érkezett fölénk az éjjel, ez ad mára némi enyhülést, ám az arra érzékenyeknek kellemetlen tüneteket is jelenthet.

Derült vagy felhőtlen időre van kilátás csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, Kelet-Magyarországon időnként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 között várható – áll a Kiderül előrejelzésében.

Kisfiú pancsol egy szökőkútban.
Némileg enyhül a forróság, de fázni továbbra sem fogunk. Fotó: Getty Images

Éjjel hidegfront érkezett a térségünkbe, ami pár fokos lehűlést hoz a forró hétvége után. Elsőfokú figyelmeztetés is már csak Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegyében van érvényben. Az időjárásváltozás miatt a frontérzékenyek fejfájást, nyugtalanságot, alvászavart, illetve a koncentrálóképesség csökkenését tapasztalhatják. A száraz, melegebb időjárás hatására a parlagfű pollenkoncentrációja országosan a közepes – magas tartományban alakul. A légnyomás ingadozik.

Többnyire derült vagy felhőtlen, napos időre van kilátás, de a Dunántúlon még előfordulnak felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is kísérhetik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 33 között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

