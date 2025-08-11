Orvosmeteo: hidegfront hoz enyhülést, de két megyében marad a hőség

Derült vagy felhőtlen időre van kilátás csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, Kelet-Magyarországon időnként erős. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 között várható – áll a Kiderül előrejelzésében.

Némileg enyhül a forróság, de fázni továbbra sem fogunk. Fotó: Getty Images

Éjjel hidegfront érkezett a térségünkbe, ami pár fokos lehűlést hoz a forró hétvége után. Elsőfokú figyelmeztetés is már csak Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegyében van érvényben. Az időjárásváltozás miatt a frontérzékenyek fejfájást, nyugtalanságot, alvászavart, illetve a koncentrálóképesség csökkenését tapasztalhatják. A száraz, melegebb időjárás hatására a parlagfű pollenkoncentrációja országosan a közepes – magas tartományban alakul. A légnyomás ingadozik.