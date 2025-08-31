Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Mi történik a szervezettel frontok átvonulásakor? – A fejfájáson kívül még ilyen tünetek kínozhatnak

A frontok – legyen szó hideg- vagy melegfrontról – hirtelen változást okoznak a légnyomásban, a hőmérsékletben, a páratartalomban és szélviszonyokban is. Ezek a változások különböző módon hatnak a szervezetre. Mutatjuk, milyen tüneteket tapasztalhatsz ilyenkor.

A frontátvonulás igen komoly stresszhatást jelent az idegrendszernek. Ilyenkor aktiválódhat az autonóm idegrendszer, gyorsulhat a szívdobogás, és a keringésben is jelentkezhetnek változások. A légnyomás- és hőmérséklet-ingadozás például az erek összeszűkülését vagy kitágulását okozhatja, ez pedig rosszullétet válthat ki – különösen a migrénesek, a szívbetegek és az idősek esetében. Egyes tanulmányok szerint a melegfront akár súlyos szív- és érrendszeri problémák – például az infarktus – kialakulásának veszélyét is növelheti.

6 tünet, amely frontérzékenységre utalhat

Az időjárás-érzékenység – vagy más néven meteoropátia – egy egyre inkább elismert jelenség, amellyel sokan küzdenek. A problémát az okozza, hogy a testnek túl hirtelen kell alkalmazkodnia a váltakozó nyomás-, hőmérséklet- és páratartalom-viszonyokhoz, ez pedig fizikai és pszichés reakciókat is generálhat. A leggyakoribb panaszok közé soroljuk az alábbiakat:

Tippek megelőzéshez és enyhítéshez

Ha a fenti leírásból magadra ismertél, érdemes megfogadni néhány tanácsot, hogy könnyebben kezelhesd a frontérzékenységedet, illetve hatékonyabban enyhíthesd a tüneteit. A tippjeinket tartalmazó galériánk megnyitásához kattints az alábbi képre!

