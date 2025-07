Így hatnak a frontok az idegrendszerünkre - az epilepszia veszélyét is növelhetik

Az epilepszia az agy olyan működészavara, amely során az agysejtekben kórosan szinkronizált elektromos kisülések keletkeznek, rohamokat okoznak. Legtöbben a nagyrohamról hallottak, de számos más rohamtípus is gyakran előfordul. A rohamokat különböző kiváltó okok, triggerek idézhetik elő, és szerepe lehet az időjárási frontoknak, a jelentős hőmérséklet ingadozásoknak is. Dr. Szűcs Anna, a Neurológiai Központ – Prima Medica neurológusa beszélt az összefüggésekről.

Mi minden válthat ki epilepsziás rohamot?

Rohamokban mutatkozó elektromos agyi „vihart”, szinkronizált agykérgi kisülés-sorozatot sokféle ok, körülmény kiválthat. Az epilepsziával érintett agyi rendszertől függően a kiváltó okok, rohamra hajlamosító tényezők és állapotok sokfélék.

Epilepsziás betegnél a rendszeresen szedett antiepileptikus gyógyszer kimaradása, elhagyása rohamot válthat ki.

A legismertebb, rohamra hajlamosító tényezők az alváshiány, a stressz, alkohol- vagy drog- használat vagy rendszeres használat esetén ennek kimaradása; a láz.

Az úgynevezett reflexes roham-triggerek között a nagyon ismert (de viszonylag ritkán ható) ritmusos fényingerlés mellett számos tevékenység és inger – zene, írás-, olvasás, érintés, evés, játékok, meleg víz stb. – rohamot válthat ki az epilepsziával érintett rendszer agyi jellemzőitől függően. Az epilepsziás személynek célszerű megismerni a rá jellemző roham-kiváltó ingereket vagy tevékenységeket; mert ezek elkerülése vagy csökkentése a rohamszámot.

Az időjárás változásai is hajlamosíthatnak a rohamok kialakulására, sőt, a rohamszám évszakokhoz kapcsolódó, ún. szezonális változásait is megfigyelték. Ennek okai nem tisztázottak; szerepe lehet az alacsony légköri nyomásnak és a magas páratartalomnak.

Érdekes módon egyeseknél a meleg időjárás rohamvédő hatását figyelték meg (ez a lázra nem vonatkozik). Ugyanakkor a kiugróan magas külső hőmérséklet roham-provokáló hatását is leírták. Angliában epilepsziás betegek agyi tevékenységét vizsgálták az ottani hőhullámok alatt és azokon kívül. Az eredmények azt mutatták, hogy a magas hőmérsékletű időszakokban az EEG több rohamot rögzített. Ezek a megfigyelések azért is fontosak, mert láthatóvá teszik az érintettek sérülékenyégét olyan külsőleg nem befolyásolható tényezőkkel szemben, mint az időjárás. Megerősítették, hogy a klímaváltozás miatt kialakult szélsőségek negatívan hatnak más idegrendszeri betegségekkel élőkre is; stroke, migrén, Alzheimer-kór vagy a sclerosis multiplex.

A rohamok súlyosságát a hőmérséklet ingadozása és a frontok is befolyásolhatják. Fotó: Getty Images

Nagy segítség a rohamnapló vezetése

"Fontos, hogy az epilepsziás beteg vezessen naplót: jegyezze le a rohamok körülményeit, mi történt előtte, alatta, utána, mi válthatta ki a rohamot. Szemtanuk megfigyelései nélkülözhetetlen kiegészítő adatokkal szolgálhatnak. Érdemes figyelmet fordítani a roham-triggerekre és hajlamosító körülményekre, így az időjárási viszonyokra is. Vajon párás volt az idő, nagyon hideg vagy meleg volt; esett, vihar vagy erős fronthatás volt tapasztalható? Ilyen módon megismerhetők és esetleg elkerülhetők (pl. villódzó fény) a rohamot kiváltó ingerek. A hajlamosító tényezők ismerete lehetővé teszi, hogy ezek fennállása esetén a beteg fokozottan ügyeljen a biztonságára, vagy ilyenkor alkalmazott ’plusz’ gyógyszerrel meg is előzze a várható rohamot. Így a napló segíthet a rohamszám és –veszély csökkentésében, hozzájárulva az agyi görcskészséget csökkentő antiepileptikus gyógyszeres kezeléshez" – ismerteti dr. Szűcs Anna. Hozzátette: szerencsére ma már számos nagyon hatékony gyógyszer rendelkezésre áll. A betegek 20-30%-a sajnos a megfelelő gyógyszeres kezelés ellenére sem válik rohammentessé. Ilyen esetekben a betegség műtéti kezelésének lehetősége merülhet fel. Ehhez gondos, több szempontú epileptológiai kivizsgálás szükséges, amely azonosítja az epilepsziát okozó agyi területet, és megvizsgálja, hogy az vesztéség nélkül eltávolítható-e a rohammentesség érdekében.

Az epilepszia rendszeres kontrollt, gondozást igényel. Ennek célja a rohammentesség és a jó életminőség elérése; ennek manapság része a gépjárművezetés is, amely egy évet meghaladó rohammentesség esetén, gyógyszeres kezelés mellett is, mérlegelhető.