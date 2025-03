A terhesség legkorábbi jelei – erre számíts az első két hétben

Közismert, hogy embereknél a várandósság 9 hónapig tart. Az orvosok a szülés várható időpontját mégis a 40. hét környékére becsülik, ami már közel 10 hónapot jelent. A különbség abból adódik, hogy orvosi értelemben a terhesség időtartamát nem a fogantatástól vagy a terhesség létrejöttétől, hanem az utolsó menstruáció kezdetétől számolják. Ez utóbbi ugyanis sokkal egyszerűbben és pontosabban meghatározható, egyszersmind a női szervezet valóban ekkortól kezd el felkészülni a gyermekáldásra.

Többféle testi tünet is jelezheti a terhesség kialakulását, mielőtt a tesztek igazolnák azt. Fotó: Getty Images

Az átlagos női ciklus hossza 28-32 nap, amelynek nagyjából a felénél, tehát körülbelül a havi vérzés kezdete után két héttel következik be az ovuláció. Ekkor a petefészekből kilökődik egy érett petesejt, amely a petevezetéken át elindul a méh felé. Ha a petesejtet a következő 24 órán belül megtermékenyíti egy hímivarsejt, az így létrejövő zigóta gyors sejtosztódásba kezd. Ezután 5-6 napon belül megtapad és elkezd beágyazódni a megvastagodott méhnyálkahártyába. Amint ez a folyamat újabb 3-4 nap elteltével befejeződik, már terhességről beszélhetünk.

Milyen tünetek jelezhetik a terhesség létrejöttét?

Mint arra a Clevelandi Klinika leírása rámutat, minden nő más és más módon élheti meg a várandósság e korai szakaszát. Az alábbiakban felsorolt tünetek így nem feltétlenül jelentkeznek mindenkinél, illetve nem azonos intenzitással. Ezzel együtt általában véve ezek a terhesség leggyakoribb figyelmeztető jelei.

Elmaradó havi vérzés: mind közül ez a legjellemzőbb és legnyilvánvalóbb tünet. A menstruáció nem más, mint a méh megvastagodott nyálkahártyájának leválása és kiürülése a szervezetből. Ha azonban az ovulációt követően megtörténik a fogantatás, olyan hormonok szabadulnak fel, amelyek elejét veszik a menzesznek és a ciklus újraindulásának mindaddig, amíg meg nem születik a gyermek. Érdemes persze hozzátenni, hogy cikluszavarokat nem csupán a terhesség idézhet elő. A többi között stressz, intenzív testmozgás, étkezési problémák, hormonzavarok és egyéb tényezők hatására is elmaradhat vagy késhet a menstruáció.

A fentiek mellett előfordulnak kevésbé gyakori terhességi tünetek is a várandósság kezdetén. Ezek között említhető a pecsételő vérzés, amelyet a beágyazódás okoz, a kívánósság, de akár undor is bizonyos ízektől, illatoktól, továbbá sok nő számol be arról, hogy fémes ízt érez a szájában. Szintén felléphet fejfájás, hangulatingadozás, puffadás és bőrpanaszok, pattanásosság. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a korai terhesség kiválthat menstruációs görcsökhöz hasonló, átmeneti fájdalmakat. Ha azonban a görcsök többnyire a test egyik oldalára koncentrálódnak és nagyon súlyosak, azonnal orvoshoz kell fordulni, mert ez esetben akár méhen kívüli terhességre és egyéb komplikációkra is figyelmeztethetnek.