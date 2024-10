Így vizsgáld meg a melleidet szakszerűen

Az emlő rendszeres és szakszerű önvizsgálata nagyon fontos mind a rossz-, mind a jóindulatú elváltozások időben történő felfedezése érdekében. A lépések elsajátításában segíthet az alábbi infografika, amelyet a Magyar Orvosi Kamara készített.

Így kell megvizsgálni a melleket

A szakértők ajánlása szerint minden hónapban meg kell vizsgálni a melleket és a hónalj területét. A legjobb időpont ehhez a ciklus 8-9. napja, vagyis a menstruációs vézés elmúlását követő 2-3. nap. Ha csomót vagy bemélyedést találsz, esetleg a bőr színének vagy felszínének megváltozását, a mellbimbó alakjának vagy színének alakulását, illetve váladékozást tapasztalsz, fordulj mielőbb orvoshoz.

Akkor sem járunk emlőszűrésre, ha indokolt lenne

A mellrák esetében is döntő tényező az időfaktor: minél korábban észreveszik az elváltozást, annál nagyobb eséllyel gyógyítható. Egy friss, reprezentatív kutatás szerint azonban sem a szűrésre járási hajlandóságban, sem az önvizsgálat gyakorlásában nem jeleskednek a magyar nők.

Jó tanácsok személyes tapasztalatok nyomán

Az infografikát az Egészségügyi szakirodalmi tallózó elnevezésű Facebook-csoportban is megosztották, és a poszthoz több hozzászólás is érkezett, amelyben saját tapasztalataikat osztották meg a nők. Egyikük például azt emelte ki, hogy az önvizsgálatot nemcsak állva, hanem fekve is mindenképpen el kell végezni. „3 centis daganatomat CSAK háton fekve lehetett kitapintani” – mutatott rá.

Annyival szeretném kiegészíteni saját tapasztalatom okán, hogy tükör előtt, és megváltozott/változtatott fényviszonyok között árnyékként is jelentkezhet egy bőrbehúzódás” – írta egy másik kommentelő.

