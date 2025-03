Mellrák elleni gyógyszerrel bukott le a birkózó

A nemzetközi sportági szövetség csütörtökön jelentette be, hogy a fiatal sportoló az októberi albániai korosztályos világbajnokságon adott mintájával akadt fenn, a szervezetében tamokszifent találtak a szakemberek.

A gyógyszert eredetileg a mellrákkal küzdő betegek kezelésére fejlesztették ki, ugyanakkor egyes sportolók a szteroidok hatásainak ellensúlyozására is használják. Mindez nem újkeletű: a Guardian csaknem 20 évvel ezelőtti cikke egy akkor készült kutatást dolgoz fel, melyben kifejtették, hogy az edzőtermekben jelentősen megnőtt a szteroidok mellett bizonyos vényköteles gyógyszerek használata is. A Journal of the Royal Society of Medicine folyóiratban megjelent tanulmány akkor arról írt, hogy a testépítők köreiben 22 százalékkal megnőtt a tamokszifen felhasználása. A készítmény elnyomja a szervezet ösztrogéntermelését, így képes ellensúlyozni a szteroidok szervezetre gyakorolt hatásait.

Baborjko Tiranában ezüstérmet nyert a kötöttfogásúak 130 kilogrammos súlycsoportjában, amitől most megfosztották, egyúttal 2026 decemberéig eltiltották. A vb-n a 130 kilósok között László Koppány bronzérmet nyert. A magyar nehézsúlyú birkózó ugyanakkor nem találkozott az orosz sportolóval a szőnyegen.