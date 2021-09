Mozgásforma, amely erősebbé tesz

Az úszás éppúgy a kardiómozgások közé sorolható, mint például a gyaloglás, a futás vagy a biciklizés. Mindemellett a medencében végzett sportolás során - a víz ellenállásának köszönhetően - sokkal inkább használnunk kell az izmainkat, ennek köszönhetően pedig több kalóriát is tudunk elégetni, mintha a szárazföldön mozognánk.

Hány kalóriát égethetünk el úszással?

Harminc percnyi gyorsabb tempójú mellúszással 367 kalóriát is elégethetünk, ugyanennyi gyorsúszás pedig átlagosan több mint négyszáz kalóriát éget el. Ezzel szemben egy félórás tempós gyaloglással 100 kalóriától, ugyanennyi ideig tartó, 9,6 kilométer/órás átlagsebességű futással pedig nagyjából 300 kalóriától szabadulhatunk meg.

Az úszás az egyik legjobb edzésforma. Fotó: 123rf

Mennyit ússzunk a sikeres súlycsökkentésért?

Azok a középkorú nők, akik hetente háromszor 60 percet úsznak, már 12 hét alatt jelentős mennyiségű testzsírtól szabadulhatnak meg - állapította meg egy korábbi kutatás. Az alanyoknak azonban nemcsak a súlyuk, hanem a koleszterinszintjük is csökkent, az állóképességük és rugalmasságuk pedig javult.

Szakértők azt is kiszámolták, hogy ha egyórányi gyorsúszással 800 kalóriát égetünk el, akkor heti négy edzéssel 1,3-1,8 kilótól szabadulhatunk meg egy hónap alatt. Ha viszont a mérsékeltebb tempót részesítjük előnyben, és félórás edzésekkel 250 kalóriát égetünk el, akkor heti négy edzéssel körülbelül félkilót adhatunk le egy hónap alatt.

Szakértői tippek a legjobb eredményekért

A Prevention.com által megkérdezett Stella Metsovas dietetikus, egykori úszóbajnok azt javasolja, hogy kezdjük a könnyebb úszásnemekkel. Tehát eleinte a gyors- és mellúszást gyakoroljuk, majd amikor ezek már jól mennek, jöhet a hát- és a pillangóúszás. Ha csípőnket túl merevnek érezzük, a lábmozdulatok kényelmetlenséggel, esetleg fájdalommal is járnak, akkor ajánlott beszerezni egy úszódeszkát, ami segít ellazítani az izmokat, ezáltal megkönnyíti az alsótest átmozgatását.

A gyorsabb-lassabb szakaszok váltakoztatása, vagyis a különböző intervallumok úszás esetén is intenzívebbé teszik a sportolást, így hozzájárulnak, hogy még több kalóriát égessünk el. Próbáljunk egy távot gyorsabban, keményebben teljesíteni, majd két másikat lassabban. Ismételjük ezeket az intervallumokat annyiszor, amennyiszer bírjuk. Néhány edzés után már megnőhet az állóképességünk, így több fordulót is be tudunk majd vállalni.

Fontos továbbá, hogy ügyeljünk a helyes levegővételre is. Ha rossz a légzéstechnikánk, nehezebben tudjuk elkapni a ritmust és gyorsabban el is fáradunk. Metsovas szerint a legtöbben azt a hibát követik el, hogy levegővételnél túlságosan kiemelik a fejüket a vízből. Ő ehelyett azt tanácsolja, hogy inkább fordítsuk oldalra a fejünket - épp csak annyira, hogy a szánk kicsivel a felszín felé kerüljön, ezáltal gyorsan levegőt tudjunk venni.

