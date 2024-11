Mínusz tíz fok alatt maradj otthon! - tippek a téli sportoláshoz

Nehéz lenne megnevezni olyan élettani folyamatot, amelyre nincsen pozitív hatással a testmozgás. Legyen az egy hosszabb séta vagy súlyzós edzés, a sportolás élénkíti a vérkeringést, segíti a szív működését, erősíti a csontokat és az ízületeket, támogatja az immunrendszert és csökkenti a szorongásos panaszokat is. Nyáron rendszeresen megtelnek a parkok futópályái sportolókkal, a téli hónapokban viszont jóval nehezebben vesszük rá magunkat arra, hogy a szabadban sportoljunk. Pedig télen is van élet az edzőtermeken kívül, nem árt ugyanakkor betartani néhány szabályt annak érdekében, hogy megelőzzük a betegségeket, vagy a sportsérüléseket.

Több érv is szól a téli sportolás mellett. Egyrészt a hideg időben a szervezetünknek több kalóriát éget el a mozgással, így a fogyásunkat is segíti. Egyes kutatások szerint a szívet is jobban erősíti az, ha alacsonyabb hőmérsékletben edzünk. Nem utolsó sorban pedig a szervezetünk D-vitamin raktárai is lassabban ürülnek ki akkor ha többet sportolunk a szabadban. A fényhiányos téli hónapokban ez különösen fontos lehet!

Mínusz tíz fok alatt már veszélyes lehet a futás

Szerencsére a szervezetünk jól tud alkalmazkodni a hidegben, így a téli futások is egyre kevésbé lesznek megterhelőek. A szakértők ugyanakkor mínusz 10 fok alatt már nem javasolják a kültéri sportolást, ez ugyanis több okból is gondot okozhat. A belélegzett levegő ezen hőfok alatt már nem tud kellőképpen felmelegedni, így könnyen felső légúti megbetegedés alakulhat ki miatta. Emellett ha tartósan mínusz 10 fok alá süllyed a hőmérséklet, úgy nagy valószínűséggel a járdák is jegesek, csúszósak, ami miatt jelentősen megnő a balesetveszély.

Több érv is szól a téli sportolás mellett. Fotó: Getty Images

Kicsivel fagypont alatt ugyanakkor még bátran útba ejthetjük a futópályát. Fontos ilyenkor az, hogy rétegesen, megfelelő módon felöltözzünk. Minél hűvösebb az idő, annál több rétegre vagy vastagabb ruházatra lesz szükség. A legalsó ruha vezesse mindenképpen a nedvességet, hogy az izzadság elpárologjon, a pamutból készült póló például nem ideális, hiszen magába szívja azt. Az sem jó ugyanakkor, ha „túlöltözünk”, hiszen az indokoltnál vastagabb téli ruházat csak fokozott izzadást eredményez. Hogyha már induláskor azt érezzük, hogy nagyon melegünk van, egy réteg ruhától talán érdemes megválni, ha ugyanis belemelegszünk az edzésbe, soknak fogjuk érezni a felvett ruha mennyiségét. A sapkát ne felejtsük otthon, hiszen a testünk hőleadásának 30-50 százaléka a fejbőrön keresztül történik! Indokolt lehet a kesztyű viselése is.

A nyáron használt futócipőnk nagy valószínűséggel nem állja meg a helyét a hideg, nedves időben, érdemes tehát beszerezni egy téli körülményekre kialakított darabot. A futóknak a csúszásveszélyre is vigyázniuk kell, fontos tehát, hogy bordázott talpú, lehetőleg vízlepergető anyagból készült futócipőt húzzunk. Figyeljünk arra is, hogy a láb és a cipő között legyen helye a szigetelő levegőrétegnek, érdemes tehát fél számmal nagyobb cipőt választani télre. Vastagabb futózoknit viseljünk – ezeket sportboltokban meg tudjuk vásárolni.

Futás előtt mindig fontos a bemelegítés, pláne télen, a nagy hidegben ugyanis merevebbek az izmok. Ne sajnáljuk rá az időt, akár 15-20 percet is érdemes eltölteni vele, hiszen ezzel jelentősen csökkenthetjük az izomhúzódások kockázatát. Csökkentheti továbbá a balesetveszélyt, ha a futás előtt körbejárjuk a pályát, és feltérképezzük, mennyire jeges a felülete. Ha sportolásra alkalmatlannak ítéljük, jobb ha másik helyszínt keresünk magunknak.

Ha nem rendelkezünk kellő edzettséggel, ne tűzzünk ki maratoni célokat már az első alkalmakkor. A hideg időben még fontosabb a fokozatosság elvét betartani, hagyjunk időt arra, hogy a testünk hozzászokhasson a mínuszokhoz. Ha mégis hosszabb távot szeretnénk megtenni, figyeljük az időjárás-előrejelzést is, és ez alapján válasszuk meg mind az öltözetünket, mind pedig az útvonalunkat. Vigyünk magunkkal továbbá vizet is – talán a téli hónapokban kevésbé vagyunk szomjasak, folyadékpótlásra azonban ilyenkor is szükség van!