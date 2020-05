Így fussunk a járvány alatt

A legjobb, ha most egyedül futunk, másoktól biztonságos távolságban (legalább 2 méterre), ha pedig társaságban futnánk, legyünk minél kevesebben, és mindenki legyen teljesen egészséges. Erre persze garancia nincsen, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint lehetséges, hogy valaki úgy is fertőzhet, hogy közben ő maga tünetmentes. Éppen ezért fontos, hogy betartsuk a társadalmi, illetve fizikai távolságtartásra vonatkozó szabályokat.

Ha futás után hazaérünk, azonnal mossunk kezet. 30-60 percnyi mérsékelt intenzitású mozgás abban is segít, hogy az immunrendszerünk sikeresebben küzdje le a kórokozókat,így már csak emiatt sem érdemes lemondani a mozgásról a karantén alatt. Ugyanakkor az az elképzelés teljesen téves, hogy ha valaki beteg, lázas, akkor annak az edzés segíthet abban, hogy "kimozogja magából" a betegséget. Valójában épp az ellenkezőjéről van szó, és ha betegen sportolunk, nagy eséllyel még rosszabbul leszünk.

Lehet futni a járvány alatt, de néhány dologra oda kell figyelni. Fotó: Getty Images

Ne erőltessük túl magunkat

Szabadtéri futás közben próbáljunk meg nem megérinteni semmit. Ha mégis ilyesmire kényszerülünk, akkor legyen nálunk gumikesztyű vagy kézfertőtlenítő. A szakértők nem javasolják, hogy a karantén, illetve a járvány idején hosszabb távú, megerőltető futásokat vállaljunk (maraton, félmaraton), mivel az ilyenkor a testre háruló stressz átmenetileg gyengítheti az immunrendszert.

Erőnlétünk fejlesztése helyett most az egészség és a biztonság legyen az edzéseink célja. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ha eddig is heti rendszerességgel futottunk hosszabb távokat, akkor most abba kell hagynunk, de új kihívások elé ne most állítsuk magunkat. Ha viszont a lehetőségeinkhez mérten ragaszkodunk a megszokott edzésrutinunkhoz, segíthet abban, hogy a szervezetünk védekezőkészsége stabil maradjon.

Az edzőteremben erre figyeljünk

Ha edzőteremben szeretnénk futni, akkor nagyon szigorúan tartsunk be minden higiéniai előírást, és edzés előtt és után is mossunk alaposan kezet, illetve zuhanyozzunk le. Igyekezzünk minél kevesebb dolgot megérinteni az edzőteremben, és nagyon figyeljünk rá, hogy ne érjünk az arcunkhoz, orrunkhoz, szánkhoz. Ha verejtékezünk, azt egy tiszta törölközővel vagy papírtörlővel töröljük le, amit utána azonnal dobjunk a szennyesbe/kukába.

Forrás: prevention.com

