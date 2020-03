Mehetek edzőterembe koronavírus-járvány idején?

Legyünk őszinték: hiába takarítják nagy körültekintéssel és rendszeresen, az edzőtermek nem tartoznak a világ legtisztább helyiségei közé. Az eszközöket, öltözőket, zuhanyzókat rengeteg ember használja, így nem csoda, ha sokakban kételyek merülnek fel azzal kapcsolatban, a saját egészségük szempontjából mennyire veszélyes a teremben sportolniuk.

Minden, amit egy fertőzött használ, potenciális vírushordozó

Ahhoz, hogy megérthessük, mekkora kockázatot jelent edzőterembe menni, tudnunk kell, hogyan terjed a vírus. A CDC (magyarul: Járványügyi és Betegségmegelőző Központ) szerint az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) leginkább cseppfertőzés útján terjed, de mivel bizonyos ideig felületeken is megél, akkor is megfertőződhetünk, ha egy beteg személy által használt tárgyat fogunk meg.

Az edzőterem mind a direkt, mind az indirekt terjedési formának jó táptalajt kínál, hangsúlyozza Philip Tierno, a New York Egyetem professzora. "Mivel az edzőtermekben emberek százai fordulnak meg egy nap alatt, a veszély akkor sem elhanyagolható, ha nincs járvány. Most azonban sokkal magasabb a kockázat" - szögezi le, de hozzáteszi: ezt azért sok minden árnyalja. A megfertőződés esélye függ például attól, hogy az adott országban, ahol élünk, mennyire súlyos a helyzet. Tény azonban, hogy bármilyen hely, ahol egyszerre sok ember gyűlik össze, lehetőséget ad arra, hogy átadjuk egymásnak a kórokozókat. Ez azt jelenti, hogy ha valaki fertőzötten megy edzeni, akkor minden, amit használ, potenciális vírushordozó, mondja Tierno. A szakember hangsúlyozta: ha ezeket a felületeket nem tisztítják meg rendesen, a koronavírus sokáig életben maradhat.

Lehet koronavírus-járvány idején edzőterembe menni?

Így védhetjük meg magunkat

A koronavírus-fertőzés elleni legjobb védekezési mód a rendszeres és alapos kézmosás, mondja Tierno. Mossunk kezet edzés előtt, közben (legalább egyszer, de ha alkalmunk nyílik rá, akár többször is megtehetjük), illetve akkor is, ha végeztünk. Szintén segíthet, ha viszünk magunkkal egy csomag fertőtlenítőkendőt, és minden gépet áttörlünk vele, mielőtt használnánk. Kerüljük a testi kontaktust, ne veregessük például a másik vállát egy-egy nehezebb gyakorlat elvégzése után, ne öleljük, pusziljuk meg ismerőseinket, barátainkat, és ne is fogjunk velük kezet.

Menni vagy maradni?

Sokan egyébként azt szeretnék, hogy valaki kerek-perec megmondja nekik, mit tegyenek: járjanak továbbra is edzeni, vagy inkább maradjanak otthon. Ennek eldöntése azonban elsősorban rajtunk múlik, bár a szakértő szerint a sportot semmiképpen se hanyagoljuk. "Ilyen helyzetben a legtöbben kapva kapnak az alkalmon, és a kanapén fekve vészelik át a nehéz időszakot. Pedig a jó egészségi állapothoz elengedhetetlen, hogy mind a testünket, mind a lelkünket karbantartsuk: elegendő mennyiségű alvással, egészséges táplálkozással, rendszeres sporttal. A szokásos edzéstevékenység fenntartása tehát különösen fontos" - így Jordan Metzl sportorvos.

Dr. Metzl természetesen azt is kiemeli, hogy járvány idején csak úgy sportoljunk, hogy közben nem felejtkezünk el az extra óvintézkedésekről. "Ha nem is megyünk edzőterembe, mindennap mozogjunk valamennyit. Ezzel erősítjük az immunrendszerünket, és ellenállóbbak leszünk a fertőzésekkel szemben." Erica Lubetkin, a New York-i Tru Whole Care mentálhigiénés szakembere ugyancsak egyetért azzal, hogy a testmozgásra nagy hangsúlyt kell fektetni. "Segít szabályozni, egyensúlyban tartani az autonóm idegrendszer működését, ezáltal pedig csökkenti a stresszt" - fűzi hozzá.

Amennyiben azonban pánik tör ránk, ha arra gondolunk, hogy sok emberrel együtt kell edzenünk egy zárt teremben, mozogjunk inkább otthon. "A legnagyobb probléma az, hogy túlságosan félnek az emberek, és nem veszik észre, hogy sok minden rajtuk múlik. Butaságnak tűnik, de a rendszeres kézmosás például nagyon sokat számít, és jelenleg ezzel tehetünk a legtöbbet magunkért és másokért" - így Tierno.

Forrás: health.com