Hogy kezdjen mozogni, aki túlsúlyos?

Fizikai aktivitással a túlsúly ellen

Már régóta ismert tény, hogy a fogyás elősegítése érdekében fontos szerepe van a megfelelő diéta mellett a rendszeres, személyre szabott mozgásnak - ez nem csupán a súlyfelesleg leadására kínál megoldást, de a túlsúlyból adódó egészségi problémák gyógyítására is alkalmas.

A legtöbben azonban hirtelen ötlettől vezérelve, a kelleténél nagyobb intenzitással és súlyokkal kezdenek neki az edzéseknek, ami nemcsak megnöveli a sérülésveszélyt, de a fogyást is hátráltatja. Sokan ugyanis nem tudják ugyanis, hogy a testsúlycsökkentés szempontjából a mozgásmennyiség fontosabbnak, mint a mozgásintenzitás.

Csontos Szabolcs mindemellett felhívja a figyelmet arra, hogy túlsúly esetén a szervezet már alapból le van terhelve, ezért fontos, hogy az illető forduljon személyi edzőhöz ahelyett, hogy magától kezdene neki az életmódváltásnak.

Fontos az állapotfelmérés

Még mielőtt bárki is rendszeres mozgásra adná a fejét, érdemes azt megelőzően egy állapotfelmérésen részt venni. Ez a túlsúllyal rendelkezők esetében kiemelten fontos, hiszen egy ilyen vizsgálat alkalmával lehet csak tisztába kerülni a pontos és részletes egyéni paraméterekkel (zsigeri zsír aránya, fittségi állapot, keringési rendszer erőssége, izomerő). Ezek ismeretének azon túl, hogy a személyre szabott mozgásprogram összeállításában van nagy szerepe, az utánkövetésben, a fejlődés mértékének megállapításában van jelentsége.

Ráadásul így elkerülhető az, hogy a fogyásban is nagy jelentőséggel bíró rezisztencia edzéseknél túl nagy súlyokat használjon az illető.

Ne terheljük túl magunkat!

A szakértő szerint a nagyobb súlyfelesleggel rendelkezőknek fokozott óvatossággal szabad mozogniuk a rosszullét elkerülésé érdekében, valamint az esetleges sérülésveszély miatt. Ennek oka, hogy a túlsúlyosak erőnléte és állóképessége sem megfelelő, ráadásul a zsírfelesleg már önmagában is extra terhet ró a szívre, az ízületekre és az egész keringési rendszerre. Éppen ezért érdemes személyi edző segítségét kérni, hiszen ezáltal biztonságosan tud sportolni, ráadásul olyan fokozatos terhelésű edzéstervet állít össze, melynek betartásával nem fog 10 perc után levegőért kapkodni vagy lesérülni.

A megfelelő edzéstervvel sokkal hatásosabb a mozgás

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy túlsúly esetén nem ajánlott a kocogás mivel amellett, hogy túlterheli a térdízületet, ami sérüléshez/ízületi problémákhoz vezethet, túl fárasztó is, és nagyon gyorsan túl magasra emelheti a pulzusszámot. Helyette a kerékpár sokkal praktikusabb - mondja a mozgásterapeuta, aki hozzátette, hogy a fogyásban a súlyzós edzéseknek is nagy szerepük van.

Ez csökkenti ugyanis a 2-es típusú cukorbetegség, csontritkulás, daganatos megbetegedések,elhízáskialakulását. A testi folyamatok befolyásolásán felül oldja a stressz-, depresszió-, szorongás tüneteit, emellett a szellemi funkciókat is javítja. Fokozza továbbá az ízületek stabilitását, gyorsítja az anyagcserét, csökkenti a vérnyomás, valamint javítja a testtartást, és az ízületi fájdalmak kialakulását is csökkenti, ezért hiba lenne ezt az edzéstípust kihagyni - magyarázza a szakember.

Vizsgáltassuk ki magunkat!

A túlsúly bizony több egészségügyi problémát von maga után, ezért még sportos életmód megkezdése előtt vizsgáltassa ki magát, hiszen egyrészt nem mindegy, milyen egészségi állapotban vág neki a mozgásnak, valamint az edző számára is hasznos információkkal szolgálhat. Ugyanis más típusú mozgásprogram és odafigyelés szükséges magasvérnyomás, cukorbetegség vagy kardiovaszkuláris betegségek esetén. Éppen ezért érdemes ilykor olyan személyi edzőt választani, aki otthonosan mozog az említett -és más- állapotok terápiájában, és aki együtt működik szakorvosokkal is.

Forrás: Életmód Orvosi Központ