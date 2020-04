Edzés, amely meghosszabítja az életet

Brazil kutatók egy közelmúltbeli kardiológiai konferencián ismertették tanulmányukat Lisszabonban, amelynek eredményei négyezer alany bevonásával végzett átfogó kutatáson alapulnak. A kutatók 6 és fél éven át követték nyomon a résztvevők edzéseit és egészségügyi állapotát.

A kutatás kezdetén feljegyezték, hányszor tudják a résztvevők elvégezni bizonyos súlyokkal az úgynevezett "upright row" gyakorlatot. Ez "állig húzásként", avagy az evezés felfelé végzett formájaként is ismert. A tudósok szerint ez a mozdulat szinte mindannyiunk életének része. Ahhoz hasonlít leginkább, mint amikor felemelünk egy bevásárlószatyrot. Az első mérések után időről időre fokozatosan nehezítettek a tesztalanyok által emelt súlyokon, a pozíció azonban nem változott.

Mivel mindannyian mások vagyunk, a kutatók nem számszerűsítették, hogy mekkora súlyokkal kellene dolgoznia annak, aki sokáig szeretne élni. Szerintük az a legjobb, ha a választott eszközöket nem érezzük sem túl könnyűnek, sem túl nehéznek. Sőt, a túl nagy súlyoktól mindenkit óva intenek. Adataikból ugyanis az is kiderült, hogy ezekkel dolgozva tizenháromszorosára nő a korai halálozás valószínűsége.

Ami az ismétlésszámot illeti, a tudósok szerint az általunk választott gyakorlatokat végezzük el hat-nyolc alkalommal, majd az egész sorozatot ismételjük meg legfeljebb háromszor. A szakértők emellett azt is javasolják, hogy ne csak a súlyzózásra figyeljünk, hanem arra is, hogy a gyakorlatokat a lehető legdinamikusabban végezzük. Úgy vélik, hogy nemcsak az izomerőnek jut fontos szerep az egészségünkkel kapcsolatban, hanem az ügyesség, az állóképesség és az egyensúlyérzék is rendkívül fontos.