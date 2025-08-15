Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Mozognál? Ez a sport kíméli az ízületeid, átmozgat és négyszer hatékonyabb a sétánál

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

A biciklizés több energiát éget el, mint a séta, az ízületeket azonban jóval kevésbé terheli meg. Ráadásul a koncentrációs készségre is képes ráerősíteni.

A kerékpár egy egyszerűnek tűnő kétkerekű gépezet, ám valójában mérnöki csoda, ami tökéletesen illeszkedik az emberi test működéséhez. A biciklin ugyanis a láb körkörös mozdulatot végez, így nem kell minden lépésnél megemelni az alsó végtag teljes súlyát, ezzel pedig rengeteg energiát tudunk megspórolniírja az nlc.

Férfi biciklizik a munkahelyére.
Ha megoldható, a munkahelyedre is eltekerhetsz. Fotó: Getty Images

Óvja az ízületeket, serkenti az izmokat

A bicikli egyik legnagyobb előnye, hogy gördülő mozgással helyettesíti a gyaloglásnál és futásnál elkerülhetetlen ütődést. Jól beállított ülés- és kormánymagasság esetén tehát ez a mozgásforma nem károsítja az ízületeket. Ráadásul a váltóknak köszönhetően az izmok végig az optimális teljesítménytartományban dolgoznaknem merülnek ki olyan gyorsan, mint futás közben.

A számok önmagukért beszélnek: a kerékpározás négyszer energiahatékonyabb a gyaloglásnál. Ha tehát az izomerősítést tűzted ki célul, a biciklizés előnyösebb. A biciklin ráadásul állíthatod a fokozatot és az ellenállást, így célzottan dolgoztathatsz bizonyos izomcsoportokat. 

Kerékpározás közben a szív munkája is fokozódik: a pulzus nő, a vérnyomás emelkedik, ezáltal a vérkeringés is megélénkül. Nő a terhelhetőség és a teljesítőképesség.

Nem csak testnek, léleknek is jót tesz

  • Fokozza a koncentrációt, így a reggeli kerékpározás a munka során az összpontosítást is támogatja. 

biciklizés fogyás kerékpár intenzív testmozgás ízületkímélő sport
