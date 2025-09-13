Tangát viselsz? 3 súlyos érv is ellene szól

Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Divatos és szexi lehet, ám a hüvely egészségének rendkívül rosszat tesz, hosszú távon pedig növeli a fertőzések kockázatát.

A legtöbb nőnek fontos, hogy csinos legyen, nincs is ezzel baj. Fontos azonban, hogy bizonyos ruhadaraboknál gondoljuk át: a szervezetünkre milyen hatással lehet a viselése. A hagyományos bugyi egy testhez tapadós ruha esetében azzal jár, hogy látszik kívülről, de vajon megéri kockáztatni a látványért és tangabugyira váltani? A szakemberek szerint nem, a tanga viselése ugyanis irritációt, fertőzést, viszketést, kiütéseket és benőtt szőrszálakat okozhat.

Tangabugyi egy szárítókötélen.
A tanga szép, de lehetnek veszélyei. Fotó: Getty Images

Ezért rossz döntés a tangabugyi

  • A tanga kialakítása, vagyis maga a zsinórja viszketéshez, irritációhoz, gyulladáshoz vezethet. TIPP: a bugyi ne legyen túl nagy és túl kicsi sem, inkább pusztán kényelmes! 
  • A legtöbb tanga nem természetes pamutból, hanem más, például szintetikus, műszálas anyagokból készül. Ezek a nem lélegző anyagok extra nedvességet okoznak, ami a baktériumok szaporodásának kedvez, ez pedig kellemetlen szagú folyást, fertőzést okozhat. TIPP: a természetes anyagok (főként a pamut) mindig élvezzenek előnyt a csipkecsodákkal szemben! 
  • A tangák vékony zsinórja, ami a két farpofa közé illeszkedik, átviheti a fenékről a hüvelybe a baktériumokat, és fordítva. A tanga tehát emiatt is növeli a bakteriális fertőzések kockázatát, ráadásul az aranyér tüneteit is súlyosbíthatja. TIPP: válassz sima vagy francia bugyit!

