A hüvelyöblítés rejtett veszélyei, amelyekről sok nő nem tud – fontos ezekkel tisztában lenned

A hüvelyöblítés régóta elterjedt higiéniai gyakorlat, amely azonban – megalapozott tudományos bizonyítékok alapján – nemcsak felesleges, de akár káros is lehet a női egészségre.

Míg egyesek úgy vélik, hogy a hüvelyöblítés (irrigálás) frissességet nyújt, szakértők szerint sokkal egészségesebb meghagyni a női test természetes folyamatai zavartalanságát. A hüvely ugyanis öntisztuló szerv: a szervezet maga is „takarít”, és a felesleges beavatkozás több kárt okozhat, mint hasznot.

nőgyógyász konzultál egy fiatal női páciensével
Mai ismereteink szerint a hüvelyöblítés több veszélyt rejt magában, miközben egészségügyi hasznot nem várhatunk tőle. Fotó: Getty Images

A hüvelyöblítés veszélyei

A hüvely saját baktériumflórája – elsősorban Lactobacillus fajok – savas környezetet tart fenn, amely véd a kórokozók ellen. Az orvosok egybehangzóan állítják: semmiféle klinikai előnye nincs a hüvelyöblítésnek, viszont számos potenciális kockázattal járhat. A rendszeres öblítés – még ha csak vízzel történik is – könnyen felboríthatja ezt a finom egyensúlyt, megteremtve az ideális környezetet a kórokozó baktériumok vagy gombák elszaporodásához. Mindebből többféle egészségügyi probléma is kialakulhat.

  • Bakteriális vaginózis vagy hüvelygomba: az irrigálás csökkentheti az egészséges baktériumok számát, ezáltal többszörösére növelheti a hüvelyi fertőzések kockázatát.
  • Kismedencei gyulladás: az öblítés elősegítheti a baktériumok felvándorlását a méh üregébe, vagy akár a petevezetékbe, ami gyulladáshoz, a belső nemi szervek tartós károsodáshoz és meddőséghez vezethet.
  • Szexuális úton terjedő fertőzések: különböző tanulmányok szerint a hüvelyöblítés alkalmazása összefüggésbe hozható több szexuális úton terjedő fertőzés – köztük a HIV – magasabb kockázatával.
  • Terhességi komplikációk: a várandósság alatt végzett hüvelyöblítés összefüggésbe hozható a vetélés, koraszülés és alacsony születési súly emelkedett kockázatával. Ezenkívül közvetett módon a méhen kívüli terhesség rizikóját is fokozhatja.
  • Egyéb hosszú távú kockázatok: egyes kutatási eredmények szerint kapcsolat lehet a hüvelyöblítés és a méhnyakrák vagy petefészekrák előfordulásának növekedése között is.

Mi segíthet a hüvelyöblítés helyett?

A hüvely egészségének megőrzéséhez nincs szükség bonyolult praktikákra – elég a legegyszerűbb megoldás: a külső terület tisztán tartása langyos vízzel, esetleg egy kímélő, illatmentes szappannal. A belső öblítést nyugodtan elfelejthetjük, hiszen a hüvely saját öntisztító rendszere tökéletesen elvégzi a feladatát. Az enyhe váladékozás teljesen normális jelenség, nem kell tőle megijedni. Ha azonban a váladék szokatlanul erős szagúvá, zavarossá válik, vagy viszketés, égő érzés, esetleg fájdalom társul hozzá, akkor a legjobb döntés nem a házi öblítés, hanem egy nőgyógyász felkeresése. Így biztosan időben fény derül arra, ha valóban kezelésre van szükség.

Fontos azonban tudni, hogy bizonyos ritka esetekben a hüvelyöblítés orvosi javallatra mégis indokolt lehet. Ilyen lehet például a hüvelyi mintavétel előkészítése, egyes fertőzések kiegészítő kezelése, vagy bizonyos diagnosztikai vizsgálatok, illetve műtéti beavatkozások előtt történő átmeneti öblítés. Ezek mindig szigorúan ellenőrzött körülmények között zajlanak, és semmiképp sem helyettesítik a természetes higiéniai folyamatokat. Összességében a hüvelyöblítés csak orvosi felügyelet mellett biztonságos, az otthoni, rutinszerű alkalmazása nem javasolt.

Összegezve: a hüvelyöblítés a múlt emlékeiből előragyogó, ám tudományosan megcáfolt praktikák közé tartozik. Bár ígérhet frissességet, árnyoldala túl sok ahhoz, hogy egyszerűen félrenézzünk. A belső öblítéstől való tartózkodás nem lustaság vagy tudatlanság – épp ellenkezőleg, a saját testünk működésébe vetett bizalom és megfontoltság jele.

irrigálás hüvelyöblítés

