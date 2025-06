A makacs felfázás kevésbé ismert okai – sok nőnél ezek okozzák a panaszokat

A közkeletű, téves megnevezéssel felfázásnak nevezett hólyaghurutot (cisztitisz) általában olyan baktériumok okozzák, amelyek normálisan is jelen vannak a vastagbélben, és ott szükség is van rájuk. Ha azonban a húgyutakba kerülnek és elszaporodnak, ott már kórokozókká válhatnak. Az egyik leggyakoribb ilyen kórokozó az Echerichia coli (E. coli.) baktérium. De hogyan juthat be egy alapvetően bélben tartózkodó baktérium a húgyutakba, és miért fenyegeti ez a veszély erősebben a nőket? A témáról dr. Bajor Gábor urológus (Urológiai Központ – Prima Medica) foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A felfázás mögött számos kevésbé ismert hajlamosító tényező is meghúzódhat. Fotó: Getty Images

A felfázás leggyakoribb rizikófaktorai

„Több hajlamosító tényező hozzájárulhat ahhoz, hogy a bélbaktériumok a húgyutakba juthassanak, és ott elszaporodva betegséget okozzanak. A nőknek alapvetően rövidebb a húgycsöve, ami azt jelenti, hogy a baktériumoknak kevesebbet kell utaznia, hogy elérjék a húgyhólyagot, valamint a húgycső alsó harmada folyamatosan ki van téve a hüvelyből és a végbélből származó kórokozókkal való találkozásnak” – mutat rá Bajor doktor.

Hozzáteszi, ezenkívül sok nő úgy tapasztalhatja, hogy szexuális aktus után jelennek meg a tünetek, és ebből tévesen arra következtethetnek, hogy esetleg nemi betegségről van szó. Holott csak az történik, hogy a nemi élettel járó mechanikai behatás elősegítheti a kórokozók bejutását a hólyagba a rövid húgycsövön keresztül. Vagyis bár az intenzív szexuális élet és gyakori partnerváltás hajlamosíthat a húgyúti fertőzésekre, azok önmagukban nem tartoznak a szexuális úton terjedő fertőzések kategóriájába.

További hajlamosító tényezők

A nem rendszeres vizeletürítés, a hideghatás (innen származik a felfázás kifejezés) , a nyilvános fürdők meleg vize, a nyilvános illemhelyek használata, a személyes higiéné hiányosságai a húgyutak immunvédekezésének gyengítésével, a kórokozók elszaporodásának elősegítésével, esetleg a szervezet számára addig ismeretlen kórokozók bevitelével szintén hajlamosító tényezők lehetnek. Továbbá minden, ami gátolja az immunrendszer működését (betegség, kezeletlen stressz, gyógyszer) hajlamosíthat húgyúti fertőzésre.

Hüvelyi és egyéb nőgyógyászati gyulladások, valamint hasmenés szövődményeként is kialakulhat hólyaghurut .

A menopauza hüvelyi szárazságot és ennek következményeként hüvelyi és húgyúti fertőzést okozhat.

A húgyutakat és főleg a hólyagot érintő fejlődési rendellenességek, sérülések, kövek, daganatok, sipolyok, vizelet-visszamaradás szintén okozhat hólyaghurutot.

A pesszárium használata is specifikusan női rizikófaktor. A pesszárium ugyanis spermicid anyagokat tartalmaz. Ezek elpusztítják a hüvelyben található hasznos baktériumok egy részét, amelyek segítik a fertőzések elleni védekezést. Emellett a pesszárium némileg akadályozza a hólyag teljes kiürülését is, ami szintén kockázati tényező.

A hólyaghurut kivizsgálása és kezelése

„A diagnosztizálás azért is fontos, hogy kideríthessük, nincs-e valamilyen betegség, rendellenesség a háttérben” – hangsúlyozza dr. Bajor Gábor. Mint mondja, a vizeletelemzés mindenképpen a diagnosztizálás alapja, de ha már visszatérő, krónikus húgyúti fertőzésről van szó, további vizsgálatokra is szükség lehet. Szóba jöhet a többi között vizelettenyésztés, katéteres vizeletvizsgálat, hasi ultrahang, hólyagtükrözés vagy cisztoszkópia, natív vagy kontrasztos röntgenvizsgálatok egyaránt.

Az enyhébb esetek jól kezelhetők otthon is, elsősorban bőséges folyadékfogyasztással, amely segít a salakanyagok hatékony kiürítésében és hígítja a vizeletet. Ezen kívül figyelni kell a gyakori vizelésre, amely során teljesen kiürítjük a hólyagot; a szexuális aktus előtti és utáni vizelésre; valamint szükség esetén a fájdalmas időszakban vény nélküli fájdalomcsillapítót is alkalmazhatunk.

Súlyosabb, visszatérő hólyaghurutnál az orvos elrendelhet célzott antibiotikus kezelést is, amely gyorsan, hatékonyan elpusztítja a fertőzést okozó baktériumokat, így megszabadít a kínzó érzéstől. Az urológus azonban mindig mérlegeli az antibiotikum adását, ugyanis gyakori használat mellett a baktériumok ellenállóvá válnak, és nem reagálnak már az adott gyógyszerre. Ha mégis szükséges az antibiotikumszedés, érdemes a szervezet hasznos baktériumflóráját probiotikumokkal támogatni, illetve a bélflóra mellett a hüvelyi vegyhatás megőrzésére is figyelni.