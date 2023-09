A koffein élettani hatásai az emberi szervezetre jól dokumentáltak: egyik kulcsfontosságú hatása az adenozin receptorok blokkolása, amelyek a fáradtságot és az álmosságot jelzi a szervezet számára. A koffein viszont blokkolja az adenozin receptorokat, így növelve az ébrenlét érzését - írja a Pénzcentrum a Magyar Energiaital Szövetség (MESZ) közleményére hivatkozva.

Nem csak az éberséget biztosítja. Fotó: Getty Images

Ennek az éberséget biztosító hatásnak köszönhetően került bele a koffein az energiaitalokba is. Egy doboz energiaital koffein tartalma legalább 30mg/100 ml. Ez nagyjából egy csésze presszókávénak felel meg és ez az a mennyiség, ami kellő éberséget biztosít. Mellette serkenti a kortizol és az adrenalin felszabadulását, ami növeli a vérnyomást, gyorsítja a szívverést és fokozza az anyagcserét. Ezek a hatások együttesen adják a koffein stimuláló tulajdonságait.

Több kutatás is született a koffein jótékony hatásáról: a fogyasztása csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, a Parkinson-kór, a vastagbéldaganat és a csontritkulás kialakulásának veszélyét. A legfrissebb, kisemlősökön végzett kutatások szerint az információkódolás folyamatát is javítja, és hatásos lehet az Alzheimer-kór ellen is.