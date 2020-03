Mikor gyanakodjunk A-vitamin hiányra?

Mivel az A-vitamin a megfelelő,, hiánya egy xeropthalmia nevű, a könnytermelődés zavarával együtt járó betegséghez is vezethet. Ennél a betegségnél a szem nem képes elegendő könnyet előállítani, így a kötőhártya és a szaruhártya kiszáradhat. Amennyiben nem kezelik, szélsőséges esetben akár vakságot is okozhat.Másik jellemző tünet avagy szürkületi vakságnak nevezett betegség, melynél a szem nem képes alkalmazkodni a megváltozott fényviszonyokhoz. A látászavarok félhomályban vagy sötétben jelentkeznek, és jelentős mértékben befolyásolhatják a hétköznapokat (például az illető nem tud este autót vezetni).

Mivel az A-vitamin a bőr egészségéhez , rugalmasságához és hidratáltságához is szükséges, annak hiánya úgynevezett hiperkeratózissal, vagyishámlásával, viszketésével, durva tapintásúvá válásával jár együtt. Akár az is előfordulhat, hogy az elhalt bőrsejtek eltömítik az izzadtságmirigyeket, ezek a bőrön apró, sötét színű "kinövésekként" jelentkeznek, főleg a könyökön, illetve a térden.

Az A-vitamin hiánya azzal is együtt jár, hogy a bélrendszerben nem képződik megfelelő mennyiségű védő hatású váladék, ez pedig, a káros hatású baktériumok elszaporodásához vezethet. A probléma gyakori hasmenés formájában jelentkezhet, és az érintett a különböző fertőzésekre is hajlamosabb lehet. A nyálkatermelődés egyéb szervrendszereket is érinthet, emiatt pedig jóval gyakoribbak lehetnek a fertőzések, betegségek, illetve az is jellemző lehet, hogy az illető sokkal nehezebben gyógyul meg ezekből.