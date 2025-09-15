Ahogy közeledünk a szürkébb, kevésbé napos hónapokhoz gyakrabban érezhetjük magunkat fáradtabbnak, lehangoltabbnak, magányosabbnak. Tehetünk ezek ellen mozgással és közösségi élmények megszerzésével. Szeniorként könnyen elérhető erre lehetőségek közül lehet választani!

Lépj, lélegezz, sétálj!

A legősibb mozgásforma a séta, tekintsünk úgy rá, mint egy egészségmegőrző aktivitás. Eszközt nem igényel, számos jótékony hatással rendelkezik. Bármilyen életkorban űzhető, felkészülésre nincs szükség, mindössze egy kényelmes cipő elegendő a lábakra. A szabadban eltöltött idő feltölt energiával, javítja a közérzetet is. A gyaloglást akár egyedül, akár csoportosan is űzheted, sőt még a Magyar Szabadidősport Szövetség (MASPORT) Világ Gyalogló (HÓ)Nap nemzetközi kezdeményezéshez is csatlakozhatsz októberben.

Fotó: Envato

Használd ki az online teret!

Egyre több szenior használja aktívan a közösségi média felületeit, böngészik az interneten, mely számtalan lehetőséget ad a szabadidő hasznos eltöltésére. Keress olyan komplex programot mellyel minden nap tehetsz a fittségedért. Erre kiváló alternatíva a MASPORT Mozgásélmény szenioroknak Programja, mely hamarosan Aktív Mozgásélmény Hálózat néven a közösségi terekbe is beköltözik.

Legyél minél többet közösségben!

Egyre gyakoribb probléma az elmagányosodás főként idősebb korban, amely hosszú távon negatívan hat a mentális egészségre. Számos olyan szervezett, klub, egyesület működik országszerte, akikhez lehet csatlakozni akár „napközi” jelleggel, akár egy-egy program erejéig. A szövetség Tevékeny Időskor Konferenciája segíthet a fenti szervezetek képviselőinek, hogy színes programokkal, információkkal tudják ellátni tagjaikat. Legyél nyitott, keresd fel az érdeklődési körödnek megfelelő közösséget! Ha erre nincs lehetőséged, akkor sétálj át a szomszédba, beszélgess, vagy csatlakozz valamilyen szervezethez szenior önkéntesként.

További programok szenioroknak ITT érhetők el.

A programok támogatója a Szerencsejáték Zrt.

A programok az Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság támogatásával valósulnak meg.