A férfiak önimádóbbak

A vonzóság átka A vonzó férfiak önzőbbek, és nem érdekli őket az egyenlőség. Ugyanez azonban nem igaz a vonzó nőkre - derült ki egy kutatásból

"A nárcisztikus viselkedés számos kapcsolati problémával áll összefüggésben, például az egészséges, hosszú távú kapcsolatok fenntartásának zavarával, etikátlan viselkedéssel és agresszióval" - mondta Emily Grijalva, a most megjelent tanulmány vezető szerzője. - Ugyanakkor a nárcisztikusságra való hajlam növeli az önbizalmat , az érzelmi kiegyensúlyozottságot, és a vezetői képességeket. Psychological Bulletin című szaklapban megjelent tanulmány szerzői 355 különböző újságcikket, kutatást, kéziratot és disszertációt vetettek össze, emellett pedig közvetlenül is tanulmányozták a nárcisztikus viselkedésre való hajlamot. Ez utóbbit három szemszögből vizsgálták: vezetői tulajdonságok, magamutogatás és a felhatalmazottság érzése.Úgy találták, hogy a férfiak és a nők között a legnagyobb különbség, vagyis a férfiak hajlamosabbak arra, hogy kihasználjanak másokat és úgy érezzék, hogy bizonyos privilégiumok csak őket illetik meg.Ez a vezetői tulajdonságokra is igaz volt: a nőkkel összehasonlítva, a férfiak jobban vágynak arra, hogy a hatalom birtokosai legyenek.