Ezeket tanácsolja a neurológus a migréneseknek

A migrén egy többnyire féloldali, lüktető fájdalom, amely jelentkezhet a homlok- és halántéktájékon is. Az erős fény, zaj vagy szag tovább fokozhatja a fájdalom erősségét. A fejfájást gyakran egyéb tünetek is kísérik, például hányinger vagy hányás. A roham néhány vagy sok órán át is tarthat, és akár hetente többször is jelentkezhet. Előfordulása nők között nagyjából 25, míg a férfiak között 17 százalékos.

Létezik aura nélküli és aurás migrén, van továbbá migrénes aura is, amely fejfájás nélkül jelentkezik. Az aura egy neurológiai tünet, amely olyan vizuális zavarokat foglal magában, mint a szem előtt villódzó színes foltok vagy az átmeneti látászavar, de ide tartoznak az olyan típusú zavarok is, mint a szaglásérzékenység, a hidegrázás, a test egyik felének bizsergése és a beszédzavar is. (Az aurás migrénnek is több altípusa van, ezeket a neurológus képes elkülöníteni.) Ha több mint 3 hónapon át a hónap több mint 15 napján jelentkezik a probléma, akkor már krónikus migrénről van szó – ismertette dr. Para Szabolcs neurológus, a Neurológiai Központ szakembere osztotta meg velünk a legfontosabb tanácsokat.

Bár a migrén szót gyakran a fejfájás szinonimájaként használják, jelentős a különbség a két kifejezés közt. Fotó: Getty Images

Figyelj a bevezető szakaszra!

A migrénes betegek az esetek nagy részében megfigyelik, hogy a rohamot megelőző órákban vagy akár napokban változások következnek be a közérzetükben és/vagy viselkedésükben. Ezt nevezik bevezető szakasznak vagy prodromának, amely során olyan tünetek jelentkezhetnek, mint az eufórikus vagy depresszív irányba történő a hangulatváltozás, a kimerültség, a gyakori ásítozás, a koncentrációs nehézség, a gyakori vizelés, a hasmenés vagy székrekedés, illetve az étvágycsökkenés vagy éppen valamilyen étel erős kívánása. Ez utóbbit ugyanakkor körültekintően kell kezelni, mert előfordulhat, hogy valaki az édes íz – például a csokoládé – után sóvárog, és végül éppen annak nagy mennyiségű fogyasztása váltja ki nála a migrént.

Alakíts ki megfelelő életmódot!

Alvás, étkezés, mozgás – ez a három faktor nagyon lényeges a migrén megelőzésben. A jó minőségű, 7-9 órányi alvás döntő fontosságú – nemcsak a fejfájás kiküszöbölése, hanem számos más egészségi tényező szempontjából is. Éppen ezért kiemelt jelentőségű az esetleges alvászavarok kivizsgálása és kezelése egy szomnológus közreműködésével.

Az étrend felépítése ugyancsak nagy szerepet játszik a migrén kezelésében, ugyanis egyes ételek és italok kiválthatják a rohamokat. Sokaknál a koffein, az alkohol, a csokoládé, a glutamát tartalmú ételek vagy a csípős fogások provokálják a migrént. Azt is sokan megfigyelik, hogy a rendszeres, kisebb mennyiségű étkezések segítenek egyensúlyban tartani a szervezetet, így ritkábban jelentkezik migrén.

Mindezt megtámogathatja a rendszeres – különösen a szabadtéren végzett – mozgás, ugyanis mind az alvást, mind az étkezési ritmust megerősítheti. A hét legtöbb napján minden szempontból ajánlatos beiktatni egy legalább 30 perces fizikai aktivitást. A mozgás ráadásul az esetleges túlsúly leadásában is segít – ez úgy kapcsolódik a fejfájáshoz, hogy a plusz kilók által fenntartott krónikus gyulladás szintén hozzájárulhat a migrén kialakulásához.

Kezeld a stresszt!

Mivel a stressz önálló rizikófaktora lehet a fejfájásoknak, érdemes mindent megtenni a mindennapi feszültség hatékony kezelése érdekében. E tekintetben segíthetnek a relaxációs technikák, a meditáció, a jóga, vagy a pszichológus által vezetett kognitív viselkedés terápia. Nagyon sokat jelenthetnek továbbá a betegcsoportok, amelyekben a társas támogatás szolgálhat pszichés segítségként.

Tartsd be az orvosi utasításokat!

Amikor az orvos a teljes kórtörténet megismerése, valamint a kivizsgálása után felállít egy kezelési tervet a migrénes rohamok ellen, nagyon fontos, hogy kövesd a javaslatokat, utasításokat. Így lesz ugyanis a legnagyobb esélyed arra, hogy elkerüld a migrént. Ez főként a megelőző kezelésnél fontos, amely akkor javasolt, ha havi 4-5 alkalomnál gyakoribb, vagy hosszan tartó, az alkalmazott kezelésre nem reagáló fejfájások jelentkeznek. Ilyen esetben a betegnek folyamatosan kell szedni egy gyógyszert azért, hogy ne alakuljon ki akár minden másnap a migrén.

Természetesen vannak specifikus rohamgyógyszerek is, amelyeket azonban havi 10 alkalomnál többször nem ajánlott bevenni, és szintén nem ajánlottak a kábító fájdalomcsillapítók sem. Ugyanakkor beválhat a speciálisan alkalmazott Botox-kezelés is, amellyel hónapokra kiküszöbölhetőek lehetnek a rohamok. Migrén kezelésénél a Botox-injekciókat a fej és a nyak területére injektáljuk, hogy a benne található exotoxin nevű anyag csökkentse a feszültséget az ott elhelyezkedő izmokban. Ez a görcs ugyanis kiváltója lehet a migrénes rohamoknak. A kúraszerűen alkalmazott Botox-terápia már néhány kezelés után hatékony, és ha 12 hetente megismétlik a kezelést, akár tartósan is meg lehet szabadulni a kínzó migrénes fejfájástól” – magyarázta dr. Para Szabolcs.