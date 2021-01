A fájdalom így hat az alvásunkra

Egy kiadósalváshatásait reggel a saját bőrünkön érezhetjük: egy átaludt éjszaka után frissen és üdén ébredünk, jó a hangulatunk, tele vagyunk energiával, mintha újjászülettünk volna. Ennek az ellenkezője is igaz, ha valamiért rosszul alszunk, nyűgösen és feszülten kelünk, a kedvünk mellett a teljesítőképességünk sincs a csúcson. Ez utóbbi helyzet ismerős lehet azoknak, akik akut vagy krónikus fájdalmaik miatt részben vagy egészben átvirrasztják az éjszakákat. A News Medical portálon megjelent cikkben annak jártak utána, milyen hatással van a pihenésre a tartós fájdalom.

Afájdalommiatt az alvás szakadozottá válik. Fotó: Getty Images

Felszínes pihenés

Az alvási ciklus 4 különböző fázisra osztható: az első fázisban csak szendergünk, egyfajta átmenet ez az alvás és az ébrenlét között. A második fázis a felületes alvás, a harmadik a középmély, míg a negyedik a mélyalvás fázisa - ez utóbbi kettő felelős a valódi pihenésért, valamint az izmok, szövetek regenerálódásáért. Egy alvásciklus kb. 90 perc hosszú, ebből élünk át egy éjszaka 5-6 ismétlődést. Teljesen természetes jelenség, ha egyszer-egyszer felébredünk éjjel (mert forgolódunk, horkol a társunk vagy éppen mosdóba kell mennünk) - ez főleg az első alvási fázisban fordulhat elő, amikor az alvás során a legközelebb kerülünk az ébrenléti állapothoz.

h i r d e t é s

Mi történik velünk alvás közben?

Ide kattintva kiderül!

A fájdalom hatására azonban agyunk nem tud eljutni, illetve elegendő időt tölteni a mélyalvás fázisában. Az érintettek többször is felébrednek, az alvásuk töredezetté és felszínessé válik, merthogy a fájdalom nemcsak az alvás mennyiségére, de annak minőségére is negatív hatással van. A fájdalomérzet miatt aktív idegrendszer ébren tartja a szervezetet, kutatások is igazolták, hogy a krónikus fájdalommal élők körében 18-szor gyakoribb az álmatlanság. Az elégtelen minőségű és mennyiségű alvás pedig igen káros az egészségünkre, növeli a stressz-szintet, hátráltatja a teljesítőképességet és a koncentrációt, valamint hangulatingadozásokhoz vezet.

Ördögi kör

Az elegendő mennyiségű és minőségű alvás természetesen fájdalomcsillapító hatású - minél kipihentebbek vagyunk, annál jobban viseljük a fájdalmat, mert csökken a fájdalomérzetünk. Egy reumás betegekkel készült kutatás kimutatható összefüggést talált a fájdalom okozta alváskárosodás és a depresszióra való hajlam között. Az érintettek ráadásul könnyen ördögi körben találhatják magukat: a fájdalom akadályozza az éjszakai pihenést, az alváshiány pedig fokozza a reumás fájdalmakat, miközben a depressziós tünetek is felerősödnek, ami még tovább nehezíti a nyugodt és pihentető alvást.

A tartós fájdalom miatti alváshiány a szervezet dopamintermelésére is rossz hatással van. Ez a boldogsághormonként is emlegetett anyag valójában egy neurotranszmitter (azaz hírvivő anyag), mely létfontosságú bizonyos kognitív és neurológiai folyamatokhoz. Fontos szerepet játszik a mindennapi viselkedésünk, hangulatunk alakulásában; kimutatható kapcsolat áll fenn például a csökkent dopaminszint és a depressziós tünetek megjelenése között. A megfelelő alvás elősegíti az agyban a dopamin hormon termelődését, ám ha a fájdalom miatt nem tudunk eleget aludni, ez is felborul, a csökkent dopaminszint miatt pedig álmosabbnak és kedvetlenebbnek érezhetjük magunkat. Épp ezért semmi esetre se törődjünk bele a fájdalmainkba, mindig forduljunk orvoshoz, aki a számunkra megfelelő kezeléssel segíthet csökkenteni a kellemetlen fájdalmakat - ezzel a nyugodt éjszakai pihenésünket is biztosítva.