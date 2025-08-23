Fogyás kardióval: van egy mozgásforma, ami háromszor hatékonyabb a futásnál – íme, a tudományos magyarázat

Edzőtermekben, küzdősportokban és otthoni edzéseknél is egyre többen fedezik fel, hogy az ugrókötelezés nemcsak szórakoztató, hanem az egyik leghatékonyabb kardióedzés is.

Mennyi kalóriát égetünk el vele?

A kutatások szerint az ugrókötelezés energiafelhasználása kiemelkedően magas. Egy óra lendületes ugrálás során 900–1500 kalóriát is elégethetünk – vagyis akár háromszor annyit, mint egy közepes intenzitású kerékpározás (300–500 kcal/óra). Futással összevetve is látványos a különbség: egy arizonai vizsgálat (2013) szerint 10 perc ugrókötelezés nagyjából 30 perc kocogásnak felel meg kardiovaszkuláris hatékonyság szempontjából.

Miért ennyire hatékony?

Ugrókötelezés közben a test szinte minden izma dolgozik: a láb, a törzs, a karok és a vállak is aktívan részt vesznek a mozdulatokban. A folyamatos, ritmikus ugrások gyors ütemben emelik meg a pulzust, és tartják is fenn a magas intenzitást. Emiatt nemcsak kalóriát égetünk, hanem javul az állóképesség, fejlődik a koordináció, a robbanékonyság és az egyensúlyérzék is.

Amikor rossz az idő.... - Fotó: Getty Images

Ráadásul az ugrókötelezés nemcsak a szívet és a tüdőt edzi: több kutatás arra is rámutatott, hogy rendszeres gyakorlása növelheti a csontsűrűséget, így a csontritkulás megelőzésében is szerepe lehet.

Kiknek ajánlott – és kinek nem?

Az ugrókötelezés szinte bárki számára beilleszthető a napi rutinba, de nem mindenkinek ideális. Ajánlott azoknak, akik:

szeretnének rövid idő alatt hatékonyan kalóriát égetni,

a futás vagy biciklizés mellé keresnek kiegészítő edzést,

fejlesztenék a koordinációjukat és a robbanékonyságukat.

Nem javasolt azonban bizonyos esetekben:

ízületi problémák , térd- vagy bokaízületi panaszok esetén,

, térd- vagy bokaízületi panaszok esetén, erős túlsúly mellett, mert a rázkódás túlterhelheti az ízületeket,

mellett, mert a rázkódás túlterhelheti az ízületeket, szív- és érrendszeri betegségek fennállásakor, orvosi jóváhagyás nélkül.

Hogyan érdemes kezdeni?

Bár könnyűnek tűnik, az ugrókötelezés komoly terhelést ró a szervezetre. Kezdőknek érdemes napi 2–3 perc gyakorlással indítani, majd fokozatosan növelni az időt 10–15 percre. Rövid, intenzív szakaszok – például 30 másodperc ugrálás, 30 másodperc pihenő – különösen hatékonyak a zsírégetésben. A megfelelő cipő és a bemelegítés elengedhetetlen a sérülések elkerüléséhez.

Futás vagy ugrókötél – melyik a jobb?

A futás kétségtelenül az egyik legnépszerűbb és legegyszerűbben elérhető sport, amely szintén sok egészségügyi előnnyel jár. Az ugrókötelezés azonban időhatékonyságban felülmúlhatja: rövid idő alatt nagyobb kalóriaégetést biztosít, miközben a test több izmát egyszerre dolgoztatja meg. Az ideális megoldás persze nem a választás egyik vagy másik között, hanem a két mozgásforma kombinálása – így egyszerre élvezhetjük a futás szabadságát és az ugrókötelezés intenzív, teljes testet átmozgató hatását. Ha kevés időd van edzeni, de szeretnél hatékony, gyorsan formáló mozgásformát, érdemes kézbe venni egy ugrókötelet. Már napi 10 perc is elegendő lehet ahhoz, hogy fittebb, energikusabb és feszesebb legyél!