Sötét folt a bőrön? Veszélyes is lehet!

Az acanthosis nigricans olyan bőrelváltozás, mely főként a hajlatokban, például a hónaljban, a mell alatt, a lágyékban, illetve a nyakon jelentkezik. A betegség tünete a bőr besötétedése és furcsa, "bársonyos" tapintásúvá válása. Az elszíneződés lehet néhány árnyalattal sötétebb, mint a saját bőrszínünk, de az is előfordulhat, hogy az elváltozás egészen sötétbarna lesz.

A bőr emellett, ám ez nem mindenkinél jellemző. Az acanthosis nigricans bármely életkorban jelentkezhet, és sokszor hosszú idő, akár évek alatt alakul ki. A kialakulásának az okát még nem sikerült pontosan meghatározni, de a szakemberek szerint nagy szerepet játszhat benne a vérben keringő, a normálisnál nagyobb mennyiségű inzulin, mely olyan receptorokat aktivál a szervezetben, mely fokozott keratinképződést okoznak. A acanthosis nigricansnak emellett örökletes okai is lehetnek, vagyis családi halmozódás is megfigyelhető.Bár az acanthosis nigricans, de számos súlyos betegséggel összefüggésbe hozható. A bőrelváltozás a legtöbb esetben elhízott, túlsúlyos embereknél jelenik meg, de az inzulinrezisztencia egyik tünete. Az inzulinrezisztencia jelentős mértékben növeli a cukorbetegség kialakulásának esélyét.Az acanthosis nigricans emellett hormonális betegségekben szenvedőkre is jellemző, többek között a pajzsmirigy- és mellékvese-rendellenességekkel küzdőkre, vagy azokra, akik növekedésihormon-pótlást kapnak. Gyakori lehet a PCOS-ben szenvedő nőknél.

a bőrtüneteket, ezek közül a leggyakoribb az orális fogamzásgátlókat vagy a kortikoszteroidokat szedőknél jelentkezhetnek. Az acanthosis nigricans olyan nőknél is jelentkezhet, akiknél petefészekciszta, limfóma, vagy másmilyen daganatos betegség alakult ki.A bőrtünetek kezelésénélHa például a cukorbetegséget, inzulinrezisztenciát sikeresen kezelik, a súlyfeleslegtől megszabadulnak, akkor a bőr alapszíne is visszatérhet. A helyi kezelés is világosíthatja a bőrt: az A-vitamin, AHA (alfahidroxisav) vagyenyhén hámlasztják a bőrt, de az új bőrsejtek termelődését serkentheti például a dermabrázió is. Ezek azonban csak átmeneti megoldást jelenthetnek, ha nem kezelik az alapbetegséget.