Koronavírus: így ápoljuk a kezünket

Képesek-e megvédni az új koronavírustól a kézszárítók vagy a fokhagyma? A WHO összegyűjtötte a témával kapcsolatos leggyakoribb tévhiteket. Részletek itt.

"Alaposan és gyakran mosson kezet! Lehetőleg szappanos vízzel vagy legalább 60 százalék alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel tisztítsa meg a kezét! Ügyeljen a körmei alatti és az ujjai közötti területekre is!" - olvasható a hivatalos ajánlás a koronavirus.gov.hu oldalon. A kézmosás kétségkívül az egyik legfontosabb eszköz a különféle fertőzések megelőzésében, ráadásul az sem mindegy, hogyan tesszük. A helyes kézmosási rutin lépéseit Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője mutatja meg az alábbi kormányzati videóban.

Járványos időszakban tehát mindenképpen ajánlott törekedni a gyakori kéztisztításra, mindazonáltal ennek is akadhatnak hátrányai. A szappan és a víz együttesen ugyanis nemcsak a kórokozókat és a koszt tünteti el bőrünk felszínéről, hanem egyszersmind a bőr természetes védelmét biztosító faggyúréteget is. Mindennek következtében a bőr kiszárad, berepedezik, ami fertőzéskockázatot hordoz magában, illetve olyan állapotok kialakulásához vezethet, mint az ekcéma.

Hogyan őrizhetjük meg bőrünk egészségét?

Dr. Justin Ko, a Stanford Health Care bőrgyógyászati részlegének vezetője azt javasolja, hogy amikor csak praktikusabb, bátran használjunk inkább kézfertőtlenítőt. Bár nem olyan hatékony a mikrobákkal szemben, illetve a koszt sem távolítja el, de kevésbé irritálja a bőrt. Nem kell tehát feltétlenül szappannal kezet mosni minden egyes alkalommal, ha például megfogtunk egy ajtókilincset. Ezzel az apró változtatással máris sokat tehetünk bőrünk egészséges hidratáltságának megőrzése érdekében. Miután a bőr már kiszáradt és begyulladt, sokkal nehezebb visszaállítani a normális állapotát.

Kézmosás után javasolt kézkrémmel bekenni a bőrünket. Fotó: Getty Images

Valahányszor alaposan kezet mosunk, mindig igyekezzünk inkább csak felitatni róla a vizet, mintsem durván áttörölni a törölközővel. Az sem gond, ha kissé nedves marad, a cél, hogy elkerüljük a felesleges irritációt. Amint úgy érezzük, hogy már kellően megszáradt, krémezzük be a kezünket, így is segítve nedvességtartalma megőrzését. Dr. Mary Stevenson, a NYU Langone Health bőrgyógyásza szerint az ideális kézkrém nem tartalmaz sem olyan irritáló összetevőket, mint a retinol vagy az anti-aging szérumok, sem allergéneket vagy illatanyagokat. Vizes lotion-ök helyett pedig inkább a zsíros krémeket részesítsük előnyben.

Érdemes otthonunk relatív páratartalmára is figyelmet fordítani, a száraz levegő ugyanis elősegíti a bőr kiszáradását. Érzékeny bőrűek számára ajánlott, hogy mosogatás vagy takarítás során mindig húzzanak gumikesztyűt. Végezetül használjuk ki, hogy éjszaka velünk együtt bőrünk is egy kis nyugalomhoz jut: lefekvés előtt kenjük be kezünket vékonyan kézkrémmel, majd akár húzzunk pamut kesztyűt rá, ha el tudjuk viselnialvásközben.

Forrás: time.com

Milyen élelmiszereket érdemes tartalékként otthon tartani karantén esetére? A témával kapcsolatban az nlc.hu közölt részletes cikket, amelyet ide kattintva olvashat el.