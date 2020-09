Szőrtelen lábfej

Nemtől függetlenül szinte mindenkinek van pár erősebb szőrszál a lábujjain, illetve a lábfején. Ha azt vesszük észre, hogy ezek a szőrök ritkulnak, gyengülnek, esetleg eltűnnek, az keringési problémákra is utalhat. Ha az érfalak megkeményednek, illetve az erek összeszűkülnek, akkor a végtagok keringése, és a bőrkeringés is romlik, és ilyenkor a szőrtüszőkhöz nem jut elegendő vér.

A lábfejünk sokat elárul egészségünkről

Kanálköröm

Ha a lábujjakon a körmök abnormálisan elvékonyodnak, lapossá válnak, illetve kanálszerűen besüllyed a közepük, az vashiányra, illetve vashiányos vérszegénységre utalhat. Kezeletlenül hagyva sápadtságot, kimerültséget, nehéz légzést, fejfájást, mellkasi fájdalmat okozhat.

Lassan, nehezen gyógyuló sebek

Ha a lábunkon sebek keletkeznek, amelyek hetek, akár hónapok alatt sem gyógyulnak meg, az cukorbetegségre utalhat. Ha a vér cukorszintje, illetve trigliceridszintje tartósan megemelkedik, az károsíthatja az idegeket, illetve megnehezítheti a különböző sebek gyógyulását is.

Hideg láb

Ha azt vesszük észre, hogy minden különösebb külső ok nélkül a lábfejeink állandóan hidegek, az pajzsmirigy-alulműködésre is utalhat. Ennek hatására lelassul a keringés, különösen a végtagokban, ami például megkönnyítheti a gombás fertőzések kialakulását is.

Sárga körmök

A leggyakrabban gombásfertőzésokozza a körmök besárgulását. Szerencsére akörömgombagyógyszertári és házi szerekkel is viszonylag gyorsan és egyszerűen kezelhető.

Vörös, fájó talpak

Ha ilyesmit tapasztalunk, érdemes lehet minél hamarabb orvoshoz fordulni, mivel ez akár a mélyvénás trombózis egyik tünete is lehet. Ez a betegség különösen 50 éves kor felettieknél gyakori, de a családi hajlam, a dohányzás és a túlsúly megnövelheti a korábbi kialakulást kockázatát.

