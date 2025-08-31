Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Almaecet az ősz hajra: ezért nagyon hasznos – Mutatjuk, hogyan használd

Segíthet megőrizni az ősz haj szépségét, fényességét az almaecetes kezelés.

A hajkorona őszülése természetes és elkerülhetetlen folyamat a kor előrehaladtával, amely sokszor már a 30-as életévekben jelentkezik. Kiváltó oka, hogy a hajhagymákban fokozatosan leáll a melanin nevű pigmentanyag termelődése, amely a hajszínt adja. Noha visszafordítani nem lehet az őszülést, sokat tehetünk azért, hogy ezüstös tincseink is szépen ragyogjanak. Az nlc cikke szerint hatalmas segítség lehet mindebben az almaecet.

Hogyan ápoljuk almaecettel az ősz hajat?

Az almaecet savas kémhatása jótékonyan hat a fejbőrre, eltávolítja a hajra tapadt szennyeződéseket, valamint lezárja a hajszálak külső védelmi rétegét (kutikula). Mindennek nyomán a hajszálak simábbá válnak, jobban visszaverik a fényt, magyarán a hajkorona fényesebbé, élettel telibbé válik. Olyannyira, hogy az almaecet egyes megfigyelések szerint az ősz haj sárgulását is segíthet ellensúlyozni, elhalványítani.

A recept a következő: hígítsd az almaecetet két-háromszor több vízzel. Hajmosás után ezt az oldatot öntsd a nedves hajra, óvatosan masszírozd be, és hagyd 3-5 percig állni. Ezután öblítsd át ismét alaposan a hajad langyos vízzel, majd szárítsd meg. Hetente egy-két alkalommal érdemes megismételni a kezelést, ügyelve arra, hogy ne jelentkezzen irritáció.

