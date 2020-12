A testszag így árulkodik az életkorról

Milyen betegségekre figyelmeztethet a kellemetlen testszag? Részletek itt.

Az életkor előrehaladtával bőrünk is öregszik, és egyre több zsírsavat termel. Amikor ezek levegővel érintkeznek, egy 2-nonenal nevű vegyület szabadul fel, aminek jellegzetes szagát nevezik egyesek öregszagnak - írja a brightside.me. Ezen felül, ahogy telik az idő, táplálkozási szokásaink is megváltozhatnak, márpedig testszagunkra is kihatással van, mit eszünk. A halak, fűszerek, vörös húsok emésztéskor a véráramba jutó összetevői megváltoztathatják a verejték szagát.

Az életkor előrehaladtával a testszag is megváltozik. Fotó: Getty Images

Az idős emberek szomjúságérzete kevésbé erős, ezért gyakrabban dehidratáltak. Ez szájszárazságot okozhat, a szárazabb szájüregben pedig könnyebben szaporodnak el azok a baktériumok, amelyek erősebb szájszagot okoznak. Emellett idősebb korban egyre többen viselnek műfogsort, ami még rendszeres és alapos tisztítás mellett is remek táptalajt biztosíthat a kellemetlen leheletért felelős mikrobáknak. Ráadásul időseknél egyes fogászati problémák is sokkal gyakoribbak, ami a szájszagot is kellemetlenebbé teheti, illetve általánosságban is befolyásolhatja a testszagot.

Az életkor előrehaladtával hormonális változások is együtt járnak, gondoljunk csak például a menopauzára. A hormonháztartásra hatással van a pubertás, de még a stressz is, és ezek mind-mind kihathatnak a testszagunkra. Emellett ott vannak még a különféle táplálékkiegészítők és gyógyszerek is: az antidepresszánsok például bizonyítottan hatással lehetnek a testszagra. Ennek az az oka, hogy a verejtékmirigyek a gyógyszerek hatására több izzadságot termelnek a hónalj és a lágyék területén, ami a bőrön élő baktériumokkal keveredve kellemetlen szagok forrása lehet.