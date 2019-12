Testszagok, melyek betegségre utalnak

Mellbevágó szájszag

Ha szájszagunk reggelente rendszeres és alapos fogmosás után is váratlanul erős, akkor jó, ha tudjuk, hogy ez akár az alvási apnoé egyik jele is lehet, amely esetében alvásunk során apró légzéskimaradások és mikroébredések lehetetlenítik el a valódi pihenést (általában anélkül, hogy ennek a tudatában lennénk). Ennek ugyanis a horkolás és ezen keresztül az erős szájszárazság, ennek folyományaként pedig - bizonyos baktériumok munkája révén - a rossz lehelet is a következménye lehet. Ha napközben sokat vagyunk fáradtak, illetve párunk jelzi, hogy sokat horkolunk, és reggelente nyomasztó a szánk szaga, igyekezzünk minél előbb orvoshoz fordulni. Magas vérnyomást, diabéteszt és különféle szívproblémákat is megelőzhetünk így.

Gyümölcsös lehelet

A szájszag gyümölcsössé válik, akkor ez a diabéteszes ketoacidózis jele is lehet, vagyis annak, hogy testünkben kevesebb az inzulin a szükségesnél, így pedig megugrik a vércukorszintünk - ennek folyománya lesz az édeskés illat. Jó hír, hogy ezt a szagot a diabétesz kezelésében jártas orvosok képesek gyorsan felismerni, ha vizsgálatra érkezünk hozzájuk. Kimerültség, homályos látás és súlyvesztés is gyakran társul hozzá, így figyeljünk ezek együttes jelentkezésére.

Furcsa testszag: stressz vagy akárfertőzésis okozhatja

Rossz száj- és testszag együtt

Léteznek súlyosabb egészségügyi problémák, amelyek egyszerre változtatják meg (és nem kellemes irányban) a test és a száj szagát. Leginkább a vesék és a máj betegségei ilyenek, ezeket pedig nem szabad félvállról venni.

Lábaink közül

Ha a vagina irányából erős halszag érződik, akkor ez sokszor bakteriális vagy egyéb (többek között szexuális úton terjedő) fertőzésre utal, így mihamarábbi kivizsgálást igényel. Ugyanakkor habár ritkább, mint a nőknél, ugyanez a probléma a férfiak életében is jelentkezni szokott, és általában úgyszintén fertőzés (leginkább gombás fertőzés) jeleként; ha aktív nemi életet élünk, így a szexuális úton terjedőfertőző betegségekmegléte esetünkben nem zárhatóak ki, feltétlenül forduljunk orvoshoz.

Nők esetében pedig nemcsak a halszag lehet figyelmeztető jelzés: ha úgy tapasztalják, hogy vaginájuk természetes és megszokott illata hirtelen számottevően megváltozik, szintén beszélniük érdemes orvosukkal, mert ez sokszor utal valamiféle (például a tisztálkodószerek miatt fellépő) irritációra, amely változtatás nélkül komolyabb károkat is képes okozni odalent.

Férfiaknál és nőknél is igaz továbbá, hogy a húgyúti fertőzések sokszor csípős, vegyi anyagokéra emlékeztető szagú vizeletet képesek eredményezni bizonyos baktériumok révén. Ez ráadásul komolyabb problémákra is utalhat, például diabéteszre, vesekőre vagy prosztatagondokra, így semmiképp ne legyintsünk rá, ha hosszabb ideig fennáll az állapot.

Hónunk alól

Vérünk különböző elemei hatással lehetnek arra is, hogy milyen lesz az izzadságunk, és ennek szagát könnyű megéreznünk a hónaljunk irányából. A stressz például felerősítheti a verejték illatát, illetve az is, ha elszaporodnak azon a tájon a baktériumok, amely intenzívebb tisztálkodást, esetleg borotválást tesz szükségessé. De megesik, hogy egy gombás fertőzést vittünk fel a hónunk alá (például mert hozzáértünk a már fertőzött lábunkhoz), amely rossz szagot és esetleg viszketést, szárazságot, bőrpírt is eredményez. Ha tehát nem a higiéniai hiányosságok okozzák, nézessük meg hónaljunkat is orvossal, ha furcsa szagokat kezd árasztani!