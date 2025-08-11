Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Nébih: így tedd el a paradicsomot, hogy ne betegítsen meg

Nemes-Mozer Mária
Nemes-Mozer Mária

A paradicsom tartósítása a kezdők számára is egyszerűen elsajátítható, ha pedig jól csinálod, akkor egész télen kitart a jól ismert friss íz.

A paradicsomot a gasztronómia egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb alapanyagaként tartják számon, főként mert könnyedén tartósítható, így akár egész évben fel lehet használni. Legyen szó befőzésről, aszalásról vagy fagyasztásról, a helyes módszerek alkalmazása elengedhetetlen az élelmiszerbiztonság megőrzése érdekében. Mutatjuk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tanácsait.

Paradicsompürék állnak sorban egy kamrapolcon.
A jól eltett paradicsompürét egész télen használhatjuk különféle finom fogásokra. Fotó: Getty Images

Így készíts paradicsomszószt, levet vagy pürét

  • A befőzéshez válassz érett, egészséges, sérülésmentes paradicsomokat! Legjobbak a húsosabb, kevés magot tartalmazó, alacsonyabb víztartalmú fajták, például az ovális, klasszikus befőzőparadicsom. 
  • Az alaposan megmosott, lecsumázott, feldarabolt paradicsomot passzírozd át, majd főzd sűrű szósz vagy lé állagúra ízlés szerint só és/vagy kevés cukor hozzáadásával!
  • Ezután töltsd sterilizált befőttesüvegekbe, ügyelve arra, hogy ne maradjon levegőbuborék az üvegekben!
  • Az üvegeket zárd le légmentesen, majd vízfürdőben, legalább 80-90°C-on, 30-40 percig hőkezeld a biztonságos tartósítás érdekében! 

Ha pedig aszalt paradicsomot tennél el

  • Aszalt, szárított paradicsom készítéséhez a kisebb, tömörebb fajták a legmegfelelőbbek, amelyek kevés vizet tartalmaznak, ilyen például a szilvaparadicsom.
  • A kiválasztott darabokat szárítsd sütőben 80-90°C-on, 10-12 órán keresztül!
  • Helyezd légmentesen zárható edénybe és tartsd hűvös, sötét helyen!
  • Ha olajban teszed el az aszalt paradicsomot, jó tudni, hogy ez a változat fokozott figyelmet igényel, az oxigénmentes környezetben ugyanis elszaporodhat a Clostridium botulinum baktérium. Kiemelten fontos ilyenkor, hogy csak teljesen kiszárított paradicsomokat használj, és azokat előzetesen savasítsd ecetes vízben, csökkentve ezzel a késztermék pH-ját. Az elkészült terméket hűtőszekrényben tárold és 1-2 héten belül fogyaszd el! Ha gyanús jeleket észlelsz (kellemetlen szag, buborékok, opálos olaj), a terméket mindenképp dobd ki!

paradicsom paradicsom elrakása paradicsompüré aszalt paradicsom

