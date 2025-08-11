Nébih: így tedd el a paradicsomot, hogy ne betegítsen meg

Felhőtlen vagy derült lesz az ég, csapadék nem alakulhat ki. A légmozgás tovább gyengül, éjszaka már többnyire gyenge vagy mérsékelt marad az északkeleti, keleti szél. Hajnalban általában 10, 17 fok várható, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, vízpartok közelében enyhébb idő lesz. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.