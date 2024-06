Friss vagy fagyasztott? Mutatjuk, melyik zöldség egészségesebb

A fagyasztott élelmiszerek akár még táplálóbbak is lehetnek, mint a frissek. A zöldségek, gyümölcsök ugyanis – betakarításukat követően – néhány nap alatt sokat veszíthetnek vitamintartalmukból. A ropogós, friss zöldség tehát finom, de a tápanyagtartalma nem biztos, hogy olyan magas, mint gondolnád – írja az IFL Science.

A fagyasztott termékeknek akár nagyobb tápértékük is lehet, mint a boltban kapható többnapos "friss" zöldségeknek. Fotó: Getty Images

Ha szedéskor megeszed, a friss a nyerő

Leszedéskor a zöldségeket elválasztják a tápanyagforrásuktól. Ilyenkor, hogy megpróbálják magukat életben tartani, a sejtjeik nagyobb sebességgel „lélegeznek”, ami viszont tápanyagveszteséghez vezethet. Ez oxidáció révén is bekövetkezhet, amikor a zöldségek a tárolás és a feldolgozás során oxigénnek vannak kitéve. Ebben rejlik a friss zöldségfélék nagy tápanyagelőnye: ez tehát attól függ, hogy a betakarítás után milyen hamar fogyasztod el őket. A szupermarketekből származó friss zöldségeknél általában kicsit tovább tart, mire az asztalunkra kerülnek.

Egy ideális világban a friss zöldségeket néhány napon belül el kellene fogyasztani ahhoz, hogy a legtöbbet hozzuk ki belőlük. Természetesen ha azonnal meg tudod enni a kiskertedből, az a legjobb. Négy-hét nap után a boltból már teljesen más az egyenlet – mondta Gene Lester, az amerikai mezőgazdasági minisztérium szakembere a CNN-nek. A tápanyagok lebomlása volt az egyik ok, ami miatt a fagyaszott zöldségek divatba jöttek: azokat ugyanis szinte azonnal a szedést követően lefagyasztják, így megmarad a tápértékük is.

A fagyasztottban akár több vitamin is lehet

Ennek ellenére vannak olyan vélemények, amelyek szerint a fagyasztott zöldségek C-vitamin-tartalma alacsonyabb lehet, mint a friss zöldségeké. A mirelit zöldségeket ugyanis blansírozzák, vagyis forró vízben vagy gőzben leforrázzák, majd gyorsan lehűtik. Ez az eljárás segít megelőzni az ízvesztést és azt a furcsa szürke elszíneződést, amelyet a fagyasztott ételeknél néha tapasztalhatunk. A C-vitamin azonban hő hatására lebomolhat, tehát egy része eltűnhet a fagyasztásra szánt zöldségekből.

Egy korábbi tanulmány viszont nem talált jelentős különbséget a friss és a fagyasztott spenót, sárgarépa, borsó és brokkoli C-vitamin-tartalmában. Ráadásul a fagyasztott kukoricában és zöldbabban még magasabb C-vitamin-szintet is találtak, mint friss társaikban, amit a kutatók annak tulajdonítanak, hogy ezekben a zöldségekben szüretelés után jóval gyorsabban bomlanak le a tápanyagok.

Akkor tehát melyiket vegyem?

Mint arra a szakértők rámutattak bármelyik opciót is választod, minden jobb, mint zöldség nélkül. A zöldségek ugyanis tele vannak rostokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, így jobb emésztést és az energiaellátás fokozását is biztosítják, ráadásul támogatják az immunrendszert is.