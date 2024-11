Ez lehet a világ legegészségesebb gyümölcse

A cherimoya finom reggeli, uzsonna vagy desszert, ráadásul tele van vitaminokkal, rostokkal és más tápanyagokkal – írja a Mirror.

A cherimoya zöld, kúp alakú, robosztus külsejű gyümölcs. Fotó: Getty Images

Vitaminok, rostok, kálium

Ennek a talán első hallásra teljesen ismeretlen gyümölcsnek óriási előnye, hogy A-, C-, B1-, B2- vitaminban és káliumban igen gazdag. Segíti tehát az immunrendszer működését, gyulladáscsökkentő hatása van, de a szem és a szív védelmében is részt vesz. A szokatlan nevű gyümölcs tele van B6-vitaminnal is, amelyről köztudott, hogy javítja a hangulatot. Ráadásul bőségesen tartalmaz rostokat is, amelyek az emésztés és a bélrendszer egészségének fenntartásáért felelnek.

Pudingszerű állagú, az íze pedig olyan, mintha a banán találkozna az ananásszal. Igazi csemege

– mondja Robbie Sigona cherimoya árus.