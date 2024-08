Allergiás reakciók – tünetek és gyógymódok

Az allergiás tüneteket kiváltó anyagok – vagyis az allergének – többségében teljesen ártalmatlan dolgok, az allergiásoknál mégis kellemetlen panaszokat képesek előidézni. Hogyan fordulhat ez elő? Úgy, hogy egyes emberek immunrendszere túlzottan komolyan veszi azt a feladatát, hogy el kell pusztítani a szervezetbe bejutott, potenciálisan káros, idegen anyagokat. Ez az eltúlzott védekezési mechanizmus idézi tehát elő az allergiás válaszreakciót: a gyulladást és az irritációt.

Nézzük, mely allergiás panaszok a leggyakoribbak, illetve hogyan lehet azokat leküzdeni. Fotó: Getty Images

A leggyakoribb allergiás panaszok

A kiváltott tüneteket, valamint azok ideális kezelési módját nagyban befolyásolja, hogy pontosan milyen anyagra reagál túlságosan érzékenyen a szervezet. A leggyakrabban az alábbi tünetek lépnek fel az allergiásoknál:

Bőrtünetek (leginkább gyógyszer-, kontakt-, illetve rovarméreg-allergiához köthetően):

csalánkiütés

az egész testre kiterjedő, vörös és nagyon viszkető kiütés ,

az egész testre kiterjedő, vörös és nagyon viszkető , duzzanat (jellemzően a rovarcsípés helyén),

duzzanat (jellemzően a rovarcsípés helyén), bőrviszketés.

Légúti tünetek (jellemzően por- és pollenallergia, vagyis szénanátha miatt):

Szemtünetek (szintén por- és pollenallergiához kapcsolódóan):

szemviszketés,

szemviszketés, szemduzzanat,

szemduzzanat, vörös szemek,

vörös szemek, könnyezés.

Szájüregi tünetek (élelmiszer-allergia okán):

bizsergés vagy viszketés a szájban,

bizsergés vagy viszketés a szájban, nyelvduzzanat,

nyelvduzzanat, ajak- és arcduzzanat,

ajak- és arcduzzanat, torokduzzanat.

Emésztőrendszeri tünetek (élelmiszer-allergiával összefüggésben):

Egyéb, súlyosabb panaszok (élelmiszer-, rovarcsípés- vagy gyógyszerallergia kapcsán):

szédülés

hirtelen vérnyomásesés,

hirtelen vérnyomásesés, nyugtalanság,

nyugtalanság, szorító érzés a mellkasban,

szorító érzés a mellkasban, légszomj,

légszomj, zihálás,

zihálás, akár eszméletvesztéssel is járó anafilaxiás sokk.

Ezek segíthetnek a tünetek enyhítésében

A por és a pollenek okozta légúti és szemtünetek enyhítésére ma már sok vény nélkül kapható készítmény, például szemcsepp vagy orrspray érhető el. Bőrtünetek estén speciális krémek, kenőcsök hozhatnak enyhülést. Mindezek esetében továbbá szóba jöhet gyógyszeres terápia is, amennyiben a helyi kezelés nem bizonyul elegendőnek. Súlyos, valamint más módszerekre nem javuló esetekben szteroidokat is elrendelhetnek az orvosok.

A gyógyszerallergiás panaszok a problémás készítmény szedésének abbahagyása után gyorsan elmúlnak, a legmegfelelőbb helyettesítő alternatíva kiválasztásához viszont mindenképpen kérjük szakorvos segítségét. Ételallergiánál ugyanez a helyzet: el kell hagynunk a tüneteket okozó élelmiszereket, és ajánlott figyelnünk arra is, hogy még olyan termékeket se fogyasszunk, amelyek nyomokban tartalmazhatják az allergént.

A rovarcsípés után jelentkező viszketést és a duzzanatot könnyen enyhíthetjük antihisztamintartalmú tablettával, ám ha szükségesnek érezzük, fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszert is segítségül hívhatunk. Külsőleg pedig hűsítő krémekkel vagy jéggel segíthetjük elő a bosszantó panaszok elmúlását.