Spenót

Ez a leveles zöldség az egyik legegészségesebb étel, amelyet csak fogyaszthatunk. Egy csészényiben benne van a napi A-vitamin szükséglet 56 százaléka és a teljes napi K-vitamin szükségletünk - viszont mindössze 7 kalóriát tartalmaz. Emellett sok benne az antioxidáns is, ezért számos krónikus betegség kialakulásának esélyt csökkentheti.

Sárgarépa

A sárgarépában sok az A-vitamin: egy csészényiben napi szükségletünk több mint négyszerese található. Emellett béta-karotin nevű antioxidánst tartalmaz (ez adja a színét), amely több rákfajta kialakulásának megakadályozásában segíthet, például a prosztatarákéban, illetve a tüdőrákéban is. Emellett sok benne a C-vitamin, a K-vitamin és a kálium is.

Brokkoli

A keresztes virágúak családjába tartozik, és szintén olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknek rákmegelőző hatása lehet. Emellett rendszeres fogyasztása védi a szervezetet az oxidatív stressztől. Egy csészében benne van a napi C- és K-vitamin-szükségletünk, emellett mangánt, folsavat és káliumot is tartalmaz.

Fokhagyma

Ez az erős illatú hagymaféle nagyon egészséges, jót tesz a szívnek, segít szabályozni a vérnyomást, és növeli az inzulinérzékenységet. Emellett erős vírus-, illetve baktériumölő, és az immunrendszer egészségét is támogatja.

Kelbimbó

A brokkolihoz hasonlóan a keresztes virágúak csoportjába tartozik. Kalóriatartalma alacsony, sok benne az antioxidáns, sejtvédő hatása van. Emellett támogatja a szervezet méregtelenítő folyamatait és csökkenti a végbélrák kialakulásának esélyét is.

Kel

Nagyon sok benne az A-, a C- és a K-vitamin, fogyasztása segíthet csökkenteni a vérnyomást és a koleszterinszintet, illetve a vércukorszintet is. Emellett bőven tartalmaz B-vitaminokat, káliumot, kalciumot és rezet is.

Forrás: healthline.com