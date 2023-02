Meglepő, miben segíthet a szájon át adagolt D-vitamin

Aggasztónak találja a madárinfluenzás megbetegedések számának emelkedését az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szervezet továbbá azt is bejelentette, hogy kész együttműködni a kambodzsai hatóságokkal, miután a napokban két fertőzést is kimutattak egy családnál a délkelet-ázsiai országban.