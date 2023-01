A legsúlyosabb tévhitek a C-vitaminról

Szent-Györgyi Albert munkássága nyomán különösen közel áll szívünkhöz a C-vitamin nekünk, magyaroknak, amelyről közismert, mennyire sokrétű szerepet tölt be egészségünk megőrzésében. De vajon mennyire vagyunk valójában tájékozottak az aszkorbinsavnak is nevezett vegyülettel kapcsolatban? Tegye próbára tudását Ön is kvízünkkel!